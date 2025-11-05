Tendré mariposas jugando en Old Trafford para el Man United a pesar de la conexión con el Liverpool.

El Manchester United Women recibe al PSG en su temporada de debut en la Liga de Campeones y el partido se desarrolla en Old Trafford.

Lisa Naalsund será parte del equipo femenino del Manchester United mientras buscan continuar su récord de 100 por ciento en la Liga de Campeones cuando jueguen contra el PSG la próxima semana. (Imagen: Matt McNulty – UEFA/UEFA vía Getty Images)

Las nubes oscuras se cernían sobre Carrington esta semana, pero afortunadamente este era solo el clima típico de Manchester y no una metáfora del estado de ánimo en el campamento.

Mientras que el equipo masculino está cambiando lentamente el rumbo de su forma, el equipo femenino ha sido el punto brillante para el club esta temporada. El equipo de Marc Skinner es uno de los dos únicos equipos que comienzan la temporada de la Superliga Femenina (WSL) invicto y en su debut en la Liga de Campeones registraron dos victorias en dos partidos.

Después del choque del fin de semana pasado con el Aston Villa, el United se prepara para quizás su partido más importante de la temporada hasta el momento cuando el PSG llegue a Old Trafford. Los parisinos, que cuentan en sus filas con la ex portera del United y de Inglaterra Mary Earps, han perdido sus dos primeros partidos de la Liga de Campeones.

Una victoria de los Rojos los acercaría a la clasificación para los octavos de final de la competición. “Es muy especial ir a Old Trafford y sentir un poco más de mariposas en el estómago cuando sabes que estás jugando allí y entrando al campo”, dijo la mediocampista Lisa Naalsund. HOMBRES Deportes.

Cuando se le pregunta si su familia creció apoyando al United, Naalsund se ríe. «Eran aficionados del Liverpool», se ríe.

«Ella [her brother and father] están especialmente orgullosos. Creo que pueden ver la diferencia cuando juego en el United y en el equipo masculino de Liverpool, pero, por supuesto, creo que hubieran preferido que jugara en el Liverpool».

Para el United, el choque con el PSG es una oportunidad para mostrar el juego femenino y en el escenario del Teatro de los Sueños es algo que Naalsund y sus compañeros están disfrutando. “Desde que empezamos este equipo femenino, antes de que yo viniera, hemos demostrado que somos algo en lo que pensar en este club”, explicó.

«No estamos aquí como nadie en este equipo. De hecho, contribuimos, ganamos la final de copa, jugamos la Liga de Campeones y estamos entre los mejores equipos de la liga que compiten para ganar la liga casi todas las temporadas.

«Hemos demostrado que estamos aquí para contribuir al equipo y al Manchester United a ganar cosas. A veces resulta molesto cuando la gente dice que el Manchester United [men] no estamos en la Liga de Campeones, porque [the women’s team] ¡Son!

«No nos molesta, pero espero que en el futuro la gente deje de decir cosas así y diga que el equipo femenino está en la Liga de Campeones y está muy orgulloso de que estemos allí».

La percepción del equipo femenino en el mundo exterior es algo que es claramente importante para Naalsund y su esperanza es que los logros del club no se vean eclipsados ​​por lo que sucede en el lado masculino.

“A veces ha habido comentarios sobre nosotros, mientras a nosotros nos va bien y a ellos mal, de que somos lo único bueno del club”, concluyó. ‘Pero normalmente oímos hablar de los aspectos negativos y nos dejamos llevar por ellos.

«Aunque queremos ser una unidad, es bueno que nos reconozcan».

El equipo femenino ocupará un lugar central el miércoles 12 de noviembre cuando reciba al PSG en Old Trafford a las 20:00 horas.

