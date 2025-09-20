Target -Loving, Trophy -Aunt -Cómo Rodri se puso bajo la piel del Arsenal en la rivalidad de Man City

Manchester City y Arsenal han tenido una feroz rivalidad en los últimos años y Rodri ha tenido el núcleo de ello

El último gol de jadeo de Rodri le dio a Manchester City una victoria dramática sobre el Arsenal en los Emiratos la temporada pasada (Imagen: AFP a través de Getty)

La rivalidad de Manchester City con fechas del Arsenal de salir con Rodri y va más allá del centrocampista español, pero inequívocamente tiene el núcleo de sus recientes caídas.

Los juegos entre los clubes han sido muy acalorados en los últimos años, porque la pareja se ha reunido para el título de la Premier League, y Rodri se convirtió en el enemigo número uno del Arsenal en ese momento. El primer punto flash llegó poco antes de que los Gunners se convirtieran en finanzas del título, en un juego de 2022 en los Emiratos con el Arsenal que se purificó mucho antes del final del juego.

El lado de Mikel Arteta tenía los probables campeones-chunks por primera vez en Forever, tomando el juego y tomando la delantera en la primera mitad de Bukayo Saka. City se veía bien en su mejor momento, pero volvió a jugar cuando Granit Xhaka dio una penalización sobre Bernardo Silva.

Fue una llamada suave (pero correcta), aunque tuvo que ser dada a través de VAR, porque el árbitro Stuart Attwell fue enviado a la pantalla para cambiar su decisión original. No se dio un control largo en la primera mitad para otra oración del Arsenal, lo que contribuyó a la sensación de injusticia en la multitud.

Dos minutos más tarde se enfurecieron nuevamente cuando Gabriel recibió una segunda tarjeta amarilla y envió un nuevo error suave. El primero había sido unos minutos antes porque trató de perturbar el lugar de penalización antes de que Riyad Mahrez anotara el empate.

Similar a Leandro Trossard en Etihad dos años después, ambas cartas amarillas eran suaves pero correctas. Está claro que no fueron vistos por los fanáticos del Arsenal.

Un punto se sintió como la injusticia para los Gunners, pero en el tiempo de lesión en el tiempo que la pelota se rompió con Rodri en la caja y el español se escapó de placer y el cuarto golpe con miedo de los fanáticos locales.

«Es bueno para el fútbol, ​​esa rivalidad», diría el centrocampista más tarde. «Por supuesto, hay momentos, porque el fútbol es muy eufórico si no piensas mucho, pero siempre trato de respetar a los oponentes. Nunca hago estas cosas para respetar.

«Creo que soy un hombre muy educado. No muestro muchas cosas como esta, pero a veces suceden cosas».

Es seguro decir que Rodri ya no era popular entre los Emiratos, cuando se frotó la nariz en la derrota después de que City los había envuelto en el título de la Premier League por segundo año consecutivo en 2024 después de su último día en 2024.

Un punto era más que el que Arsenal podría haber sabido el año anterior en lo que había sido un verdadero Guide en la carrera por el título, y dejaron a Manchester en la mesa para sus rivales, aunque detrás de Liverpool. Sin embargo, no lograron aprovechar una defensa de la ciudad que comenzó sin John Stones y Kyle Walker y luego perdieron a Nathan Ake en la primera mitad.

Al final de la temporada, Rodri se refirió al juego como un punto crucial en el encuentro. ‘Para ser honesto, creo que está aquí [points to his head]. Es la mentalidad «, dijo.

«[There are] Grandes jugadores en todas partes de la competencia, en todas partes en los clubes. El Arsenal también los merece [to win]Hicieron una temporada increíble, pero creo que fue una diferencia aquí [points to his head again].

«Cuando vinieron aquí, se pararon frente a Etihad, los vi y dije:» Ah, estos tipos, no quieren vencernos, solo quieren un empate. «Y esa mentalidad, no creo que lo hiciéramos de la misma manera.

«Y los atrapamos. Al final, si nos das un punto, ganaremos los últimos siete u ocho juegos, incluso si es tan difícil. Así que creo [the title win] se reduce a la mentalidad. «

Eso llevó a una sangre aún más mala en el camino al primer encuentro entre los equipos la temporada pasada, cuando Rodri comenzó su primer partido de liga de la temporada y se hizo cumplir a principios de la primera mitad con la lesión que arruinaría casi toda su temporada. Debido a que faltaba el mediocampista, City no logró obtener su beneficio de un solo hombre en ese juego y luego fue destruido 5-1 en los Emiratos por un arsenal despiadado y alegre.

Después de su regreso al equipo esta temporada después de una lesión en la Copa Mundial del Club, el Arsenal espera que Rodri no tenga la última palabra cuando los equipos se encuentren el domingo.

