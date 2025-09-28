Manchester United News como reacción de Benjamin Sesko a la derrota por 3-1 del sábado ante Brentford dice mucho después de marcar su primer gol para el club

Benjamin Sesko anotó su primer gol para el Manchester United contra Brentford (Imagen: Manchester United a través de Getty Images)

Manchester United escupe a Benjamin Sesko ha afirmado que cambiaría su primer gol por el club por tres puntos después de la derrota de la Premier League 3-1 del sábado contra Brentford.

Ruben Amorim y sus jugadores sufrieron una tarde miserable en el estadio de la comunidad GTech. Igor Thiago anotó un aparato ortopédico temprano para hacer que las abejas avanzaran, pero Sesko redujo a la mitad la escasez.

Bruno Fernandes perdió la oportunidad de nivelarse desde el punto de penalti antes de que Mathias Jensen obtuviera 3-1 para dejar el 14 de United en la mesa de la Premier League.

A pesar del último punto bajo durante el reinado de Amorim en Old Trafford, el juego Sesko finalmente vio en la hoja de puntaje. El delantero, que llegó por £ 73.7 millones en el verano, había dejado seis juegos sin anotar antes del viaje a la capital.

Sesko tuvo tres bocados de la formación de hielo con Caoimhin Keller, quien lo negó dos veces de cerca antes de golpear el balón en el techo de la red en la caja de seis años.

United esperará que el objetivo sea el primero de muchos para el Internacional de Eslovenia después de la importante inversión en el verano.

Después del juego, Sesko fue a Instagram para hablar sobre su primer gol en la Premier League. Publicó tres imágenes del juego y escribió: «Mi primer gol de la Premier League, pero inmediatamente lo cambiaría por 3 puntos. Muy infeliz con el resultado de ayer, pero sin duda nos recuperaremos».

El contenido no se puede mostrar sin permiso

La publicación de las redes sociales de Sesko se compara con una de la última temporada de Rasmus Hojlund. El delantero, prestado en Napoli, logró solo cuatro goles de liga en el período anterior, incluidos solo dos en 19 en el medio de la campaña.

Después de anotar en la victoria por 3-0 en Leicester City, el Dinamarca Internacional no pudo anotar en los próximos cinco cuando United perdió ante Nottingham Forest, Newcastle y Wolves. Cuando llegó a la hoja de puntaje en el empate 1-1 en Bournemouth, Hojlund escribió: «Queríamos la victoria, pero lo necesitaba».

–

