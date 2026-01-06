Surgen los comentarios de Ruben Amorim sobre «odiar» a los jugadores del Man United como motivo para el despido

Ruben Amorim fue despedido como técnico del Manchester United el lunes con el equipo en sexto lugar, y el técnico portugués no ha ocultado sus frustraciones con el equipo de Old Trafford.

Las frustraciones de Ruben Amorim fueron evidentes cuando el Manchester United perdió ante Grimsby Town en la Copa Carabao. (Imagen: Paul Currie/Shutterstock)

El ex entrenador del Manchester United, Rubén Amorim, se convirtió en su peor enemigo a través de brutales críticas públicas a personas del club. Los jugadores a menudo se encontraban en la línea de fuego, mientras que sus comentarios tras el empate del fin de semana con el Leeds, que sugerían descontento con la jerarquía del club, finalmente sellaron su destino.

El United despidió a Amorim el lunes mientras el equipo ocupaba el sexto lugar en la Premier League. El regreso a la Liga de Campeones seguía estando a su alcance, considerando que estaban a solo tres puntos del Liverpool, cuarto clasificado, después de 20 partidos, y el club declaró que la decisión de separarse del entrenador en jefe se tomó para garantizar «las mejores posibilidades de terminar lo más alto posible en la Premier League».

En enero de 2025, el técnico portugués afirmó que su United podría ser el peor en la ilustre historia del club. Su tendencia a criticar públicamente a los jugadores volvió a surgir en agosto tras la sorprendente derrota del equipo de la Premier League ante el Grimsby Town de la división inferior en la Copa Carabao.

«Para ser honesto, cada vez que tengamos una derrota así en el futuro, seré así», declaró, negándose a disculparse por describir a su equipo como «completamente perdido» durante la eliminatoria de copa. «Voy a decir que a veces odio a mis jugadores, a veces los amo y a veces quiero defenderlos. No creo que pueda hacer eso.

«Esta es mi manera de hacer las cosas y así es como voy a ser. Y sentí que en ese momento estaba muy frustrado e irritado. Y sé nuevamente que hay mucha gente con experiencia hablando sobre la forma en que debo actuar con los medios, para ser más consistente, para estar más tranquilo. No seré así».

A Amorim le dieron unos meses más después de ese partido en Grimsby, pero las tensiones comenzaron a aumentar antes del empate del domingo contra el Leeds United fuera de casa. Según The Guardian, el deterioro de la relación con el director de fútbol Jason Wilcox jugó un papel importante, ya que el entrenador criticó a figuras importantes, aunque sin nombrarlas directamente, después del que finalmente sería su último partido a cargo.

La relación de Jason Wilcox con Amorim no parecía ser la mejor en las últimas semanas (Imagen: Javier García/Shutterstock)

«Vine aquí para ser el entrenador del Manchester United, no para ser el entrenador del Manchester United», dijo. «Y eso está claro. Sé que mi nombre no es (Thomas) Tuchel, no es (Antonio) Conte, no es (José) Mourinho, pero soy el entrenador del Manchester United.

«Y seguirá así durante 18 meses, o cuando la junta decida cambiar. Así que ese era mi punto, eso es con lo que quiero terminar. No voy a parar. Voy a hacer mi trabajo hasta que el otro venga aquí para reemplazarme».

Sin embargo, el extécnico del Sporting no limitó su desaprobación al personal experimentado. Varios jugadores juveniles del United también enfrentaron censura en diciembre, pocas semanas antes de la eventual partida de Amorim.

“Creo que en nuestro club hay un sentimiento de derecho”, dijo, tras las reacciones de los jóvenes jugadores Chido Obi y Harry Amass a sus comentarios sobre sus desafíos. “A veces las palabras fuertes no son malas palabras, a veces los momentos difíciles no son malos para los niños”.

Además afirmó: «Creo que es algo en nuestro club, y hablamos de ello, que a veces los jugadores olvidan lo que significa jugar en el Manchester United. Nosotros, como club, a veces olvidamos quiénes somos y ese es el sentimiento que tengo. Entiendo que todo es el entorno, el momento de los jugadores, los niños a los que tienen derecho».

