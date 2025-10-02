Sunderland va a Old Trafford buscando más presión sobre los hombros de Ruben Amorim después del impresionante comienzo de los Black Cats en la temporada de la Premier League

Manchester United de Ruben Amorim se está preparando para Sunderland (Imagen: Vince Mignott/MB Media/Getty Images)

Sunderland -Baas Le Bris dice que será un honor estar al margen en Old Trafford este fin de semana, pero advirtió a sus gatos negros que esperen una fuerte respuesta del Manchester United.

Después de ocho años, los usuarios tuvieron un comienzo impresionante de por vida en la Premier League y han tomado 11 puntos de su apertura de seis juegos. Los Black Cats invirtieron fuertemente en su equipo después de promover el campeonato la temporada pasada, con personas como Granit Xhaka que firmaron para los recién llegados a los mejores recién llegados.

Sunderland tiene cinco puntos libres de Man United en el camino al juego de este fin de semana, pero su entrenador en jefe francés espera un juego difícil del lado de la lucha libre de Ruben Amorim.

Cuando se le preguntó si era el momento ideal para jugar United dada la creciente presión sobre su entrenador en jefe portugués, Le Bris dijo: «Pueden tener una respuesta fuerte o tal vez aún no estarán en su mejor momento.

«No sabemos, el único punto en el que podemos concentrarnos es nuestra forma de jugar. Nuevamente, todavía creo que tenemos que actualizar nuestro rendimiento para ser competitivos en Old Trafford».

Amorim ha sido reacio a dejar su sistema favorito 3-4-2-1 que lo trajo todo el éxito en Sporting CP, pero no es un secreto que United tiene problemas para ganar juegos en la Premier League.

Sunderland -Manager Regis Le Bris prepara su lado para Man Utd (Imagen: Matt West/Shutterstock)

Cuando se le preguntó si pensaba que debería ser flexible con su enfoque en la máxima categoría, o que pensaba que la actitud de Amorim era la forma correcta de abordar los juegos, Le Bris dijo: «No lo sé por él, pero puedo hablar sobre mis ideas para mí.

«Creo que la consistencia es muy importante para los jugadores y si cambias específicamente al comienzo de un viaje con el equipo, necesitan consistencia para aprender de diferentes experiencias.

«Positivo, sí, podemos fortalecer esta área a través del sistema y también a través de errores. No enfrentaremos exactamente la misma situación dos veces, ese es siempre el caso en el fútbol, ​​pero realmente puede ser similar.

«Entonces, si siempre cambia el sistema, la imprevisibilidad es aún más importante. Me gusta ser consistente en particular. Creo que ahora no es solo una cuestión de 3-4-3 o 4-4-2. Los sistemas son flexibles por fases, sino que ser consistente debido a estas diferentes fases es realmente importante para mí».

Sunderland esta temporada tiene expectativas tempranas y Le Bris está buscando un nuevo cuero cabelludo este fin de semana.

«Tal vez cinco, seis o siete años probablemente habrían sido un poco extraños, probablemente un poco raros», dijo cuando se le pidió que caminara a Old Trafford.

«El viaje siempre está en marcha, por lo que no prestamos demasiada atención sobre este evento, incluso si es realmente enorme vivir este viaje, especialmente en Sunderland con este club.

«Así que vaya al Manchester United, un gran club con enorme historia, es un honor y no es común, pero al mismo tiempo estamos tan concentrados en nuestro juego y la forma en que queremos desarrollar el equipo. Es un nuevo evento. ¡Vamos, ya veremos!»

