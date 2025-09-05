Sueño del Manchester United después de £ 55 millones de transferencia de semenio y ajustes tácticos

Last Manchester United Transfer News and Gossip con una actualización sobre el futuro de la estrella de Bournemouth Antoine Semenyo

Antoine Semenyo Van Bournemouth (Imagen: Robbie Jay Barratt – Ama/Getty Images)

La ventana de transferencia de verano acaba de estar cerrada y el Manchester United ya está vinculado a las sesiones de firma que pueden hacer en enero.

Todavía hay casi cuatro meses para esperar antes de que llegue el año nuevo y la estrella de transferencia vuelva a abrir. En ese momento, United probablemente estará vinculado a varias nuevas sesiones de firma potenciales, donde un nombre ya se menciona como un posible objetivo.

Los informes del jueves afirmaron que la estrella de Bournemouth, Antoine Semenyo, era un objetivo para los Rojos en el verano, hablando de un precio de £ 55 millones. Todavía se puede revisar un movimiento en enero, pero probablemente existe especulaciones de que se podría acordar un acuerdo en el Año Nuevo.

Si eso sucede, la firma de Semenyo ciertamente fortalecería las opciones de avance que actualmente están disponibles para Ruben Amorim en United. Semenyo juega en el ala derecha para Bournemouth, pero también puede funcionar con la misma facilidad a la izquierda.

Después de United Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko habían firmado, el club ciertamente tiene una gran cantidad de opciones en el último tercio para la próxima temporada. Agregar semenyo a sus filas en enero podría ser llamado Dream Lines por United.

Se espera que Sesko juegue como el centro del medio, y Semenyo podría hacer que funcione a la derecha de las dos posiciones número diez con Mbeumo a la derecha. Cunha podría caer más profundo en el mediocampo si hay lesiones en Bruno Fernandes.

Aunque Amorim hasta ahora se ha apegado a sus armas y no ha cambiado de su formación de preferencia 3-4-3, un 4-2-3-1 podría ver que Cunha usó una rollo número 10 detrás de Sesko para ofrecer creatividad en el centro del campo y la última tercera parte para United. Eso permitiría a Brasil, Mbeumo, Semenyo y Sesko ir al campo al mismo tiempo.

United también tiene a Joshua Zirkzee y Amad, quienes en la última tercera parte ofrecen aún más opciones para Amorim. Aunque United Marcus Rashford, Jadon Sancho, Antony, Alejandro Garnacho y Rasmus Hojlund abandonan el club, la firma de Semenyo aún le daría al entrenador portugués muchas opciones en la última tercera parte.

Línea de avance del sueño del Manchester United: Cunha, Mbeumo, Semenyo; Sesko (en un 4-2-3-1).

—

