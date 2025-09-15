Stones, Ait -Nouri, Marmoush – Lesión de la ciudad de Man más tarde antes de Napoli y Arsenal

Lista de lesiones del Manchester City antes de la colisión de la Liga de Campeones con Napoli el jueves por la noche
Manchester City todavía tiene diferentes problemas de lesiones en su camino a su primer partido de la Liga de Campeones con Napoli el jueves por la noche.
Abdoukdir Khusanov y Josko Gvardiol estaban lo suficientemente en forma para comenzar el derby de Manchester, mientras que Phil Foden también regresó y Savinho hizo su primera aparición en la campaña del banco. Rico Lewis y Nico O’Reilly también participaron en el deber internacional con Inglaterra menores de 21 años.
Pero un acoplamiento de jugadores senior permanecerá el jueves para el juego similar a la Liga de Campeones con Napoli y el posterior viaje de la Premier League al Arsenal el domingo. Aquí está la última lesión del Etihad.
Omar Marmoush
Lesión: Rodilla
Marmoush sufrió una lesión el martes en el cuarto minuto del sorteo sin rumbo de Egipto con Burkina Faso. Trató de continuar, pero fue retirado cinco minutos después.
Regresó a El Cairo en muletas y se sometió a un escaneo en Egipto para evaluar el alcance del daño. City ahora ha confirmado que el jugador de 26 años se perderá el derby, pero espera que regrese a la acción en las próximas semanas.
«Tenemos que hacer las últimas pruebas», dijo Guardiola del atacante. «Unas semanas. Estará listo para el descanso internacional».
Fecha de devolución potencial: Domingo 5 de octubre Brentford (a)
John Stones
Lesión: Músculo
El jugador de 31 años ha comenzado los partidos de la ciudad esta temporada hasta ahora y jugó los 90 minutos completos en Brighton antes de conocer a Inglaterra.
Pero tres jefes de los Leones, Thomas Tuchel, dijo que no quería arriesgar el centro en las calificaciones de la Copa Mundial contra Andorra y Serbia.
Antes del Derby, Guardiola dijo que Stones sigue siendo una duda para la visita de United y que entonces no estaba involucrado: «Stones también es una duda. No hay gran problema, pero duda del domingo».
Fecha de devolución potencial: Napoli (h) Jueves, 18 de septiembre
Rayan Cherki
Lesión: Hermético
El internacional francés está marginado durante dos meses después de recoger una lesión en el muslo. Puede llevar a que Cherki se pierda 10 juegos con el delantero ausente para la derrota contra Brighton anterior.
Fecha de devolución potencial: Aston Villa (a), 26 de octubre
Rayan Ait-Nouri
Lesión: Soltero
Ait-Nouri sufrió una lesión en el tobillo en las primeras etapas de su debut en el hogar contra Tottenham,
La firma de verano de £ 31 millones de Wolves jugó contra Brighton, pero no le gustó el equipo de Argelia para sus calificaciones de la Copa Mundial contra Botswana y Guinea.
Guardiola confirmó que el lado izquierdo se perderá el partido contra United.
Fecha de devolución potencial: Arsenal (a) Domingo 21 de septiembre
Mateo Kovacic
Lesión: Aquiles
El mediocampista está fuera hasta octubre con la lesión de Aquiles que se sometió a una cirugía este verano. Kovacic se puso bajo el cuchillo poco después de la temporada y se perdió la Copa Mundial del Club y el resto de la pretemporada con la esperanza de que pudiera estar en forma al comienzo de la nueva campaña. Pero ahora está ausente hasta al menos el descanso internacional de octubre.
Fecha de devolución potencial: Everton (h), 18 de octubre