St Helens envió ‘amenaza terrorista’ después de un juego semi -final como la policía llamó

St. Helens recibió una escolta policial cuando dejaron el parque Craven de Hull Krieten después de que se publicara una ‘amenaza terrorista’ en la cuenta de redes sociales del club.

Arthur Mourgue Van Hull Kr es abordado durante la última competencia semi -quemado en Craven Park, Hull (Imagen: papá)

St. Helens tuvo que abandonar el Craven Park Stadium de Hull KR bajo protección policial después de lo que el club describió como una «amenaza terrorista» en su cuenta de Instagram.

Se entiende que la amenaza se hizo para el equipo de St Helens durante su pérdida de semifinales de la Super League 20-12, informa Hull Live.

El entrenador en jefe Paul Wellens habló con policías con policías después del silbato de tiempo completo, se informó.

Un oficial de policía se paró fuera del entrenador para que los jugadores y el personal continuaran, con un cordón de ocho estacionado alrededor del entrenador antes. El autobús del equipo luego recibió una escolta policial cuando salieron del estadio, se entiende.

Luego cuestionó sobre el incidente policial, un portavoz del club confirmó que era una amenaza que se hizo en la página de Instagram del club.

Un portavoz del club dijo en la conferencia de prensa después del juego: «El club había enviado una amenaza terrorista a la cuenta de Instagram de los Saints.

«Se informó al Oficial de Seguridad de la tierra de St Helens y hablaron con el oficial de seguridad del terreno de Hull KR. Lo tratan con la mayor seriedad».

«Lo toman con la seriedad superior», informa la liga de rugby.

