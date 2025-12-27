Soy uno de los máximos goleadores de la Premier League después de dejar el Manchester United y jugar en una nueva posición.

El delantero ha encontrado una nueva vida lejos del Manchester United

Un jugador al que el Manchester United dejó ir barato se encuentra actualmente en la mejor forma de su vida (Imagen: Getty Images)

El Arsenal recibe al Brighton en el norte de Londres el sábado por la tarde, en otro partido crucial para los aspirantes al título de la Premier League.

Los Seagulls ya han visitado el Emirates Stadium una vez esta temporada, venciendo 2-0 en la Copa Carabao en octubre. El delantero del Brighton Danny Welbeck participó en ese encuentro, entró como suplente y recibió aplausos y cálidos cánticos de los seguidores de su antiguo club.

El delantero, que ahora tiene 35 años, buscará esta vez un resultado mucho mejor para su equipo en la N5, aunque no es una tarea fácil contra el equipo de Mikel Arteta. Welbeck, por supuesto, pasó varias temporadas compartiendo vestuario con Arteta durante su época como jugador.

El internacional inglés está disfrutando actualmente quizás del mejor período de su carrera, anotando siete goles en 16 partidos de la Premier League esta temporada, a pesar de que actualmente sufre un problema de espalda. Promedia 0,64 goles cada 90 minutos y tiene una tasa de conversión del 28 por ciento, estadísticas que lo ubican en el quinto lugar entre los máximos goleadores de la división.

También estuvo eficaz la temporada pasada, marcando diez goles en treinta partidos de liga. Su forma reciente ha provocado conversaciones sobre una posible convocatoria externa al equipo de Inglaterra de Thomas Tuchel para la Copa del Mundo de este verano.

La mayoría de las apariciones internacionales de Welbeck se produjeron al principio de su carrera, durante su estancia en el Manchester United. El joven que alguna vez fue muy valorado cumplió el sueño de toda su vida cuando Sir Alex Ferguson lo elevó al primer equipo a finales de la década de 2000.

Danny Welbeck jugó más de 140 veces con el Man United (Imagen: Getty)

Su temporada más destacada se produjo en la 2011/2012, cuando marcó doce goles, lo que sigue siendo su mayor retorno en una sola temporada. Welbeck logró varios honores importantes en Old Trafford, incluida la corona de la Premier League 2012/13, pero sus perspectivas en el United se volvieron inciertas tras la partida de Ferguson.

A menudo estuvo desplegado en áreas amplias bajo el mando de David Moyes, y sus posibilidades se redujeron aún más cuando Louis van Gaal asumió el mando. Esa situación resultó en un traslado sorpresa de £16 millones al Arsenal en la fecha límite en 2014, con Arsene Wenger venciendo al Tottenham en su firma.

Más tarde, reflexionando sobre su decisión de dejar el equipo de su infancia, Welbeck explicó: «En aquel momento jugaba mucho en la banda izquierda y en un 4-4-2, lo cual es muy difícil para mí porque no puedo tener un impacto en el juego. «Puedo jugar lo mejor que puedo, pero eso no es lo mejor para el equipo y podría tener un mayor impacto jugando en mi posición preferida».

Danny Welbeck dejó el Manchester United por el Arsenal en 2014 (Imagen: Bryn Lennon/Getty Images)

Y añadió: «Empiezas a tener pensamientos, pero en ese momento todavía vas a entrenar y yo todavía di el 100 por ciento y lo di todo en cada partido. Así soy yo, no voy a cambiar eso. Pero empiezas a pensar en lo que es mejor para ti».

Van Gaal, entonces técnico del United, también hizo un comentario mordaz sobre Welbeck, diciendo: «Él jugó después de eso». [his loan spell at] Sunderland, tres temporadas en el Manchester United, pero no tiene ficha por ello [Robin] Van Persie o [Wayne] Rooney y ese es el estándar».

Motivado para demostrar que sus escépticos estaban equivocados, Welbeck se convirtió en una figura popular en el Arsenal. Marcó varios goles importantes, incluido un hat-trick contra el United, y ayudó a conseguir dos victorias en la Copa FA. Sin embargo, los persistentes problemas de lesiones eclipsaron gran parte de su estancia de cinco años en el norte de Londres.

Welbeck emergió como uno de los mejores jugadores de la academia del United a finales de la década de 2000. (Imagen: Chris Coleman/Manchester United vía Getty Images)

Dejó el club en 2019 tras sufrir una fractura de tobillo en la fase de grupos de la Europa League, tras haber marcado 32 goles en 126 partidos con los Gunners.

Siguió un período desafiante en Watford durante la temporada 2019/20, cuando el club cayó de la máxima categoría. Luego, Welbeck tomó una decisión que definió su carrera al fichar por Brighton en una transferencia gratuita en octubre de 2020, con Graham Potter todavía al mando.

Desde entonces, ha jugado más partidos y marcado más goles para los Seagulls que con cualquiera de los pesos pesados ​​de la Premier League que representó anteriormente, con 44 goles en 179 apariciones. Aunque ese regreso no es particularmente sorprendente, el exdelantero de Inglaterra se ha convertido en un jugador más sereno y experimentado en las últimas dos temporadas.

Welbeck ha estado en buena forma últimamente en Brighton (Imagen: Warren Little/Getty Images)

Esta campaña va camino de alcanzar cifras dobles en todas las competiciones por quinta vez en su carrera. Hablando de su forma goleadora a principios de esta temporada, Welbeck dijo a The Argus: «Estoy más feliz que nunca. Creo que lo más importante para mí es la consistencia de permanecer en el campo y entrar en un ritmo de juego tras partido tras partido.

«Desafortunadamente, he tenido algunas lesiones realmente graves durante mi carrera que pueden haberlo descarrilado, y eso es difícil. Tienes que intentar volver a estar en forma, tienes que intentar ponerte en forma de nuevo y cosas así. Pero los últimos años han sido realmente buenos y me siento muy bien. Que esto continúe por mucho tiempo».