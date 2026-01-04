Soy una leyenda del Man United en un grupo de WhatsApp con dos ex estrellas del Leeds; sus fans me odian

Un ícono del Manchester United ha descrito su difícil relación con los fanáticos del Leeds

Rio Ferdinand habló sobre sus dos años en el Leeds United (Imagen: John Peters/Manchester United vía Getty Images)

Rio Ferdinand ha expresado su consternación por el persistente resentimiento que los seguidores del Leeds United sienten hacia él más de 20 años después de su partida al Manchester United.

El traslado de £18 millones del ex central a Elland Road en 2000 no sólo le convirtió en una noche británica.news.co.uk/all-about/football» target=»» aria-label=»» rel=»nofollow» tabindex=»0″>el fichaje más caro del fútbol, ​​pero también lo coronó como el defensor más caro del mundo.

Ferdinand, de 47 años, se convirtió en una piedra angular del equipo de David O’Leary durante su etapa de dos temporadas en Leeds, que terminó prematuramente debido a la catastrófica situación financiera del club que los obligó a deshacerse de sus preciados jugadores.

Apenas dos años después de su llegada, fue transferido al United por £30 millones, rompiendo una vez más el punto de referencia de transferencias británico y recuperando su estatus como el defensor más caro del mundo, una distinción que renunció en 2001 tras el traslado de Lilian Thuram a la Juventus.

Este verano se cumplen 24 años desde que Ferdinand dejó Leeds y en 2023, el ex capitán de Inglaterra reveló que mantiene vínculos con varios excompañeros.

Después de su incorporación al Salón de la Fama de la Premier League, reflexionó sobre su capítulo en Elland Road y dijo: “Me convertí en capitán, lo cual fue enorme porque era muy joven y estábamos jugando la Liga de Campeones, así que fue una gran experiencia.

Rio Ferdinand dejó Leeds por el Manchester United en 2002 por una tarifa de £ 30 millones. (Imagen: Getty Images)

«Jugué mi mejor fútbol allí y hasta el día de hoy algunos entrenadores creen que estuve en mi mejor momento en Leeds. Me he mantenido en contacto con muchos de ellos y todavía hay un grupo de WhatsApp con gente como Mark Viduka y Lee Bowyer».

Ferdinand admitió su sorpresa por el resentimiento persistente que todavía sienten los seguidores de Leeds por su partida en 2002 al recordar su visita a Elland Road en 2023. Durante una aparición en un podcast de la BBC, reveló: “Hace entre seis meses y un año estaba haciendo un partido y los fanáticos de Leeds estaban justo frente a mí.

«Juro que me sorprendió lo enojados y enojados que todavía están conmigo. Esta transferencia fue hace más de veinte años y estoy pensando: ‘¿Aún estás enojado por esto?’ Desafortunadamente, el club estaba dirigido de cierta manera que les obligó a vender todos sus activos. Tuvieron que venderme. Tuve que irme. Así que no importaba adónde fuera.

El excapitán de Inglaterra estuvo 12 años en Old Trafford (Imagen: Andrew Kearns – CameraSport vía Getty Images)

«No era un chico local de Leeds, así que no entendía realmente la rivalidad. Elegí ir al mejor club que tenía las mejores posibilidades de ganar y ese era el Manchester United. Esa decisión resultó ser la correcta porque tuve mucho éxito allí y gané muchas cosas.

«Entiendo la rivalidad, pero a veces hay que entender la situación y el contexto».

La amarga rivalidad entre Leeds y Manchester United es profunda y se reavivará este domingo cuando los dos equipos se enfrenten en Elland Road.

Después del empate ganado con tanto esfuerzo en Anfield el jueves por la noche (un empate sin goles contra el Liverpool), los hombres de Daniel Farke disfrutan de una racha invicta de seis partidos, y su derrota más reciente se produjo contra el Manchester City en noviembre.