‘Son personas’ – Ruben Amorim lanza una defensa apasionada de los porteros de Man United

Los guardianes de Man United ya han cometido errores esta temporada, pero Ruben Amorim defendió sus opciones.

Altay Bayindir cometió otro error contra Burnley. (Imagen: 2025 James Gill – Danehouse)

Ruben Amorim defendió a los guardianes del Manchester United después de una dramática victoria de 3-2 contra Burnley.

Altay Bayindir regresó al equipo para combatir a Burnley después del retiro de Andre Onana contra Grimsby, pero Bayindir fue el error por el gol de Jaidon Anthony en el minuto 66 para llevar el puntaje a 2-2.

El Turquía Internacional no pudo impulsar un rescate en todo el rescate y Anthony se benefició. Amorim ha visto a sus guardianes cometer errores contra el Arsenal, Grimsby y Burnley este término, pero sus ‘guardianes después de la victoria sobre los claretes, insistentemente, defendieron que es difícil ser un portero en este lado unido actual.

«Chicos, son personas», dijo Amorim. «Manchester United, todo está en uso. Todos hablan sobre el portero. Y se puede ver, puedo convertir al portero en las situaciones que tienen lugar.

«Estamos en ese momento. Creo que es difícil ser un portero del Manchester United en este momento. Pero si miras el primer gol, podemos defenderlo mejor. Tenemos un objetivo bastante similar contra Fulham, porque no hacemos la rotación completa del equipo cuando la pelota está en el otro lado.

«Todas estas pequeñas cosas no tienen nada que ver con el guardián. Así que los jugadores luchan un poco con todas las cosas en el club. Eso es normal. Así que no son solo los guardianes. Creo que todos deberían mejorar».

Amorim dijo que estaba satisfecho con la respuesta de United a la debacle de Grimsby y elogió la contribución de Bryan Mbeumo: «Fue impresionante, la forma en que él (Mbeumo) extendió al equipo, la calidad que tiene en el primer toque».

«Puedes sentir que somos un equipo diferente, porque cuando ganamos la pelota, tenemos un hombre extiende el equipo. La temporada pasada luchamos un poco con eso.

«Y luego puedes ver los primeros minutos del juego. Puedes entenderlo, puedes comparar esto con el miércoles, y puedes sentirlo. No se trata de jugar bien.

«El sonido de los fanáticos cuando presionamos bolas y esquinas, y corres para obtener una esquina, corres a tirar, no tiene nada que ver con los aspectos tácticos y técnicos. Así que hoy solo tengo que mirar los primeros minutos para comprender la mentalidad del equipo».

Amorim continuó: «Lo más importante es que si te llevas el miércoles, fuimos más consistentes en la implementación en comparación con el año pasado. Eso es algo bueno. Pero no pienso en el punto de inflexión.

«Tuve esta conversación contigo como 10 veces. Así que no lo soy, es día tras día. Estoy feliz. Regresamos, a veces jugamos bien o no tan bien.

«Regresamos un poco para pensar que tenemos que ser competitivos, crear oportunidades, tenemos que anotar. A veces bloqueamos al oponente en la mitad, realmente lo hacemos. Así que tenemos mucho que hacer, pero volvemos a nuestro nivel hoy».