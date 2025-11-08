Sombras de De Bruyne, preocupaciones del Real Madrid y enigma contractual: ¿Qué sigue para Rodri en el Manchester City?

El centrocampista estrella del Manchester City está realizando una campaña intermitente mientras busca estar en forma y en forma.

Rodri ha sido parte integral de gran parte del éxito reciente del Manchester City, pero ha tenido problemas con las lesiones esta temporada.

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, confía en que los Blues verán lo mejor de Rodri en la segunda mitad de esta temporada.

El centrocampista se perderá el choque de la Premier League de este fin de semana contra el Liverpool, ya que el City no está dispuesto a arriesgar la condición física del jugador de 29 años si hay un avance internacional en el horizonte.

En su mejor momento, Rodri fortalecerá al City o a cualquier otro equipo del mundo, pero cuanto más persistan los problemas de condición física, más persistirán las preguntas a largo plazo sobre un jugador que terminará contrato en el Etihad en el verano de 2027.

El internacional español ganó el Balón de Oro hace apenas un año y no cumplirá 30 años hasta el próximo verano. Entonces, ¿qué sigue para Rodri y el City? Pedimos su opinión a nuestros expertos de la ciudad.

Simón Bajkowski

Definitivamente hubo un cambio de humor para Rodri en torno a su lesión en Brentford. Después de ser retirado en el minuto 20, se mostró optimista ante los periodistas – incluso sugirió que no se perdería ningún partido – y descartó la idea de que este último problema todavía estuviera relacionado con el problema más grave que enfrentó la temporada pasada.

Sin embargo, en el club existía la sensación de que el carácter intermitente de su regreso no parecía ayudar a nadie y que era necesario actuar con más cautela. Eso pareció dar sus frutos cuando estuvo fuera de juego durante tres partidos y luego salió del banco durante unos minutos después de la victoria contra Bournemouth, pero ahora está nuevamente fuera.

Guardiola sigue pensando que será el final de la temporada antes de que Rodri esté cerca de su mejor nivel, y parece que para muchos es una creencia difícil de aceptar. Puedes imaginar la frustración de Rodri: después de ver una temporada arruinada por una lesión, tampoco quiere perderse la mayor parte de esta temporada.

Pero los Blues necesitan idear un plan que tenga mayores posibilidades de evitar mayores reveses, y si eso significa quedarse en Manchester para el próximo parón internacional y ajustar las cosas, o esperar aún más, que así sea.

En términos de negociaciones contractuales, hay matices de De Bruyne la temporada pasada, cuando suspendió las conversaciones hasta que volvió a su mejor nivel y nunca regresó. Pero el City tiene la ventaja de que a Rodri todavía le queda un año más de contrato. No es una situación ideal, pero así es la vida después de un LCA.

marshall

Cada vez es más difícil ver un ataque y despedir a Rodri con regularidad en el centro del campo para el City a estas alturas de Navidad. Simplemente no puede mantenerse en forma en este momento y no es que experimente un revés y luego regrese. Parece diferir según el partido si se siente bien o no.

Quizás Guardiola tenga razón y el jugador de 29 años no vuelva a encontrar su mejor forma hasta el final de la temporada o después del próximo verano, pero eso dejaría al City con un problema en torno a su contrato. Es al final de la próxima temporada y a estas alturas estarían locos si pidieran una renovación.

Si empieza la próxima temporada como el jugador que ganó el Balón de Oro en 2024, puedes estar seguro de que al Real Madrid se le contraerán las narices. Les encanta una transferencia gratuita y el regreso de un centrocampista español a la capital sería perfecto para ellos.

Todo eso es hipotético en este momento. Primero tiene que asegurarse de volver a ese nivel. En el City al menos tendrá paciencia para ello, en parte porque a su sustituto ahora le está yendo muy bien.

Nico González se parece ahora al mini-Rodri que Guardiola declaró que era en febrero, y eso hace que preocuparse por el estado físico del hombre más experimentado ya no sea tan habitual.

Andy Dunn

Siempre hay un futbolista que merece el derecho a decidir su propio destino en un club… y Rodri es uno de ellos.

Sí, el fútbol de alto nivel es un negocio despiadado. Sí, el sentimiento y la lealtad son escasos cuando se trata de personal cuyo valor (tanto dentro como fuera del campo) puede haber disminuido.

Pero por lo que ha conseguido en cinco notables temporadas, por su Balón de Oro, Rodri merece ser recompensado.

Más importante aún, el ayuntamiento sabe que pueden confiar en él para tomar las decisiones correctas tanto para él como para el club.

¿Por qué? Porque dos de las palabras más relevantes que se pueden utilizar para describir la aportación de Rodri al club desde su llegada en 2019 son ‘honesto’ y ‘desinteresado’.

Sólo Rodri sabrá realmente si su cuerpo puede permitirle recuperar la excelencia constante de esas cinco temporadas. Sólo Rodri sabrá realmente si es realista creer que podrá rendir al máximo a los 33 o 34 años.

Dadas las interrupciones en sus remontadas, él y todos en el City tendrán que tener paciencia. Pero si Rodri está convencido de que puede ser una fuerza impulsora en el club más allá de 2027, debería haber un nuevo contrato esperando que firme.