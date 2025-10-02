Manchester United se asoció con varios jugadores en la ventana de transferencia de verano que puede haber evitado su triste comienzo de la campaña 2025/26, ya que Ruben Amorim se estableció o eligió otras opciones

El fortuinen del Manchester United de Ruben Amorim no ha mejorado, a pesar del hecho de que gasta mucho en el verano (Imagen: Catherine Ivill – Ama/Getty Images)

Mientras continúa la miseria del Manchester United, Ruben Amorim ha recibido muchas críticas a sus tácticas y selecciones de equipo.

Eso es ciertamente justo en vista de los signos de interrogación sobre si sus jugadores son adecuados para la formación 3-4-2-1 que el portugués está jugando, quien llevó a tres derrotas en seis partidos de la Premier League. Pero también hay algo que decir sobre el reclutamiento de verano de United y si los Red Devils han gastado cómodamente más de £ 200 millones sabiamente en sus seis incorporaciones.

Ineos perdió varios goles importantes antes de ganar Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko. Ahora estamos viendo tres grandes nombres que Amorim no ha firmado y cómo han desempeñado desde que se perdió una mudanza en Old Trafford.

Hugo ekitike

Hugo Ekitike florece en Liverpool (Imagen: papá)

Liverpool, que publicó Newcastle en la transferencia de £ 79 millones de Hugo Ekitike de Eintracht Frankfurt, recibió mucha atención. Pero el Anfield Club también logró frustrar un intento de rivales amargos Manchester United para secuestrar su movimiento para la prisa en el último minuto.

El atletismo informó que aquellos que estaban en el poder en Old Trafford intentaron adormecer el Liverpool al hacer un empuje tardío para el francés en la ventana de transferencia, pero Ekitike En ese momento ya tenía en los campeones de la Premier League. Desde entonces United se ha mudado La decisión de Ekitike, donde el atacante no se toma el tiempo para establecerse en el fútbol inglés.

Marcó cinco goles en nueve actuaciones mientras impresiona su juego de enlace completo. Amorim no tiene otras opciones de avance como Viktor Gyokeres y Liam Delap traídos, Sesko finalmente firmó por las primeras £ 66.3 millones, pero el esloveno ha luchado y hasta ahora solo anotó un gol.

Emiliano Martínez

Emi Martínez quería un traslado al Manchester United (Imagen: papá)

Al comienzo de la temporada, el portero de Aston Villa estaría al borde de un cambio de fecha límite a Old Trafford después de una serie de errores de los porteros United Altay Bayindir y Andre Onana. Martínez parecía estar listo para un movimiento, después de que parecía decir que su villa era adiós y que UNAi Emery lo hizo.

Pero a pesar de que estaban interesados ​​en el tapón argentino de tiro, los Red Devils decidieron firmar a Senne Lammens de Royal Amwerp por £ 18.2 millones. Eso se debió en parte al perfil de la edad más joven de Lammens, los salarios más bajos y la villa amorosa de £ 40 millones exigieron a su envejecimiento ganador de la Copa Mundial.

Desde que falló el movimiento deseado al United, Martínez ha vuelto a la meta para los Villans, con las tres luminarias de la Premier League, pero solo maneja una hoja limpia, luchando por los resultados. Lo suficientemente extraño, Lammens aún no ha jugado un juego para United, donde prefiere que Bayindir prefiera Amorim.

Carlos Baleba

El centro del centro del campo ha sido visto durante mucho tiempo como un punto débil en el equipo de United, y la estrella de 21 años Carlos Baleba de Brighton fue identificada a principios de agosto como una actualización. A pesar de los informes de los intermediarios de United que se comunican con De Meeuwen sobre un posible acuerdo, el jefe de Brighton, Paul Barber, negó quién reclama y rechazó las correas de transferencia como «especulación».

Según los informes, Brighton exigió más de £ 100 millones para el camerunés, a quien querían mantener durante al menos otro año. Esa cifra resultó ser demasiado grande para que United coincida con su interés se enfrió.

Carlos Baleba aparentemente no se recuperó de su fallido traslado a Old Trafford (Imagen: Foto de Crystal Pix/MB Media/Getty Images)

El centrocampista de toda la acción ha seguido siendo un titular para Brighton, quien ha realizado ocho actuaciones en todas las competiciones, aunque todavía tiene que completar un fútbol completo de 90 minutos o registrar un gol o una asistencia. Como uno de sus artistas más consistentes en el término pasado, las exhibiciones no han sido tan sorprendentes esta temporada, por lo que el jugador aparentemente pasó por los movimientos.

Fabian Hurzeler reconoció después del empate 2-2 con Tottenham que Baleba todavía no es 100 por ciento físico. «Todos tienen que entender con Carlos, es un jugador muy joven», dijo el entrenador en jefe de Brighton. «No es una máquina. Necesita ayuda de nosotros. Intentó todo hoy; solo tenía 45 minutos en su cuerpo, y es algo que tenemos que aceptar».

Hurzeler también ha abordado si el interés de transferencia ha influido en el internacional de Camerún. «Todo es mucha teoría», dijo. «Solo podemos adivinar. Ciertamente, cuando un niño lee que hay interés en el Manchester United con una gran selección, puede afectarlo profundamente. Incluso si no dice». Me influye, quizás en lo profundo de él, hay algo que lo afecta. «