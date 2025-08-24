Solo dije para ver a personas que lo merecían de Man United. Persiguí a Sir Alex Ferguson

Dimitar Berbatov se convirtió en el jugador más caro en la historia del Manchester United en 2008, pero su relación con Sir Alex Ferguson se volvió agria años después

La relación de Dimitar Berbatov con Sir Alex Ferguson se tambaleó al final de su estadía en Old Trafford (Imagen: 2011 Manchester United FC)

Dimitar Berbatov confesó que su amarga salida del Manchester United fue en la forma en que fue tratado por Sir Alex Ferguson.

El delantero búlgaro se convirtió en el fichaje más costoso para los Red Devils en 2008, cuando salpican £ 30.75 millones para alejarlo de Tottenham Hotspur. Berbatov tuvo un comienzo exitoso en Old Trafford y anotó 21 goles en la Premier League durante sus primeras dos temporadas.

En su tercera temporada, vio 20 goles y no solo logró su segundo título de liga en Inglaterra, sino también su primer premio Golden Boot. Aunque esta fue la segunda temporada de puntuación más alta de su carrera, Berbatov tuvo dificultades para tener tiempo de juego en la próxima campaña, con solo 12 juegos de liga y anotó siete veces.

En los últimos 15 juegos de la temporada 2011/12, el ex delantero registró solo 28 minutos en el campo. Su frustración se remonta a la temporada anterior cuando Ferguson omitió el equipo por la derrota por 3-1 de United contra Barcelona en la final de la Liga de Campeones.

La temporada 2011/12 resultó ser la última de Berbatov en una camisa unida cuando eligió firmar para Fulham. A su llegada a West -London, no cortó palabras sobre cómo su tensa relación con Ferguson se había desarrollado y confesando que no se despidió de la oportunidad cuando dejó el club, informa De Spiegel.

En una entrevista de 2012 con The Guardian Berbatov expresó su decepción: «No creo que haya ganado tal tratamiento en United, no jugando el año pasado. Fui más de 10, probablemente 15 veces para preguntarle al entrenador si me necesitan.

Dimitar Berbatov ganó dos títulos de la Premier League con Manchester United (Imagen: Alex Livesey/Getty Images.)

«Y cada vez que me dijeron que soy un jugador importante y que no debería irme, pero de nuevo, no estaba en el equipo. Tal vez debería haberme ido si él [Ferguson] Déjame salir del equipo para la final de la Liga de Campeones [in 2011]. Sé que él es el jefe, pero ha perdido mi respeto en cierta medida debido a la forma en que me trató. «

Berbatov reveló que vio el final en United después de que Ferguson le había informado sobre su decisión de cambiar el estilo de juego del equipo. «Él [Ferguson] Trate de explicarme que el equipo usará un estilo más directo, con más velocidad «, explicó.

«Pero nunca he sido uno de los jugadores más rápidos, me encanta sostener la pelota, este es mi estilo. Me resultó difícil aceptar su decisión: todavía tengo mi dignidad. Marqué muchos goles, gané la competencia dos veces y fui el máximo anotador, por lo que no es malo.

«No tendré problemas para jugar contra United, porque esto ya ha sucedido en mi carrera. Pero no tiene sentido mirar hacia atrás. Dije adiós a las personas que lo merecen. No podía despedirme de Ferguson».

De Bulgarse admitió que ni siquiera se despidió de Sir Alex Ferguson cuando dejó el club en 2012 (Imagen: 2008 Manchester United)

A la edad de 31 años, Berbatov firmó con los Cottagers, pero esto no lo obtuvo para seguir siendo uno de los huelguistas más mortales de Inglaterra, dando 15 goles de competencia en su temporada de debut.

Solo jugó en Inglaterra por otro año antes de mudarse a Mónaco. Después de un encantamiento de dos años en el Principado, tuvo períodos cortos con Blasters de Paok y Kerala antes de pasar sus botas en 2018.

Es probable que Berbatov mire ansiosamente cuando United toma Craven Cottage el domingo por la tarde contra Fulham, y el juego comenzará a las 4.30 pm.