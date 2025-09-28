Nick Cox ha dejado un hermoso legado en Manchester después de haber pasado nueve años exitosos con Man United.

Nick Cox se une después de nueve años. (Imagen: 2023 Manchester United FC)

«Hoy es el último día de Nick Cox. Cómo demonios es que ha terminado», se lee en un texto de un contacto.

Después de nueve años de servicio, Cox se fue en el Manchester United, seis de los cuales se gastaron como jefe de la academia.

En ese momento, Cox jugó un papel crucial en el Renacimiento de la Academia de United, 35 jugadores ayudaron a su debut senior, aseguró a los mejores jóvenes y supervisó un triunfo de la Copa Juvenil de FA.

Cox ya tenía un pie a través de la puerta de salida cuando los menores de 21 años jugaron en Old Trafford a mitad de semana, pero se supone que había seguido el juego. Habría sonreído mientras los jóvenes obtuvieron un ganador de último minuto al final de Stretford. Ese es el tipo de experiencia sobre la que habló tan calurosamente.

United pierde un equipo integral en su academia. Cox se ha unido a Everton para convertirse en su director técnico y mirará hacia atrás con gran orgullo en su tiempo en Manchester.

Cox llegó a United of Sheffield United en 2016. Se unió al gerente de operaciones de la Academia, colaboró ​​con Nicky Butt y fue promovido tres años después al jefe de la Academia.

«Deja la academia en excelentes condiciones para continuar atrayendo y desarrollando un talento de clase mundial y jóvenes bien redondeados», dijo un comunicado de club en junio en el que anunció que se iría.

La prioridad más importante de Cox fue complementar al primer equipo con el talento de la academia, y revisará a los jugadores que han dado ese paso en su período de cargo con enorme preferencia. Sin embargo, tuvo tanto tiempo para los jóvenes que no alcanzaron ese sueño, los jugadores cuya carrera tenía la intención de otro lugar.

Cox fue representado después de su nombramiento del jefe de la Academia en 2019. (Imagen: Ash Donelon)

Era autónomo y generoso con su tiempo durante las entrevistas. El personal académico probablemente teme la vista de un periodista que se postula después de una competencia juvenil, pero Cox siempre estaba ocupado con una sonrisa.

El Manchester Evening News Asegúrese de que una cobertura extensa de la Academia y Cox haya proporcionado una copia perspicaz a lo largo de los años. Su última entrevista en profundidad con los hombres se publicó en marzo y Cox, como de costumbre, pasó más tiempo charlando en el edificio Jimmy Murphy de lo esperado.

Cubrir la academia durante el período de oficina de Cox ha sido un aumento, especialmente en un momento en que el primer equipo de United a menudo está decepcionado. La academia siempre ha estado allí para producir momentos especiales.

United terminó 15º en la Premier League la temporada pasada, pero los menores de 18 años les dieron a los fanáticos algo por lo que animar al llegar a la semifinal de la Copa Juvenil FA. Fueron fantásticos en los cuartos de final contra el Arsenal en los Emiratos, pero ya no tenían vapor en los últimos cuatro contra los ganadores finales Aston Villa.

En 2021/22 United Ole Gunnar Solskjaer disparó y permaneció en los geddoldrums con Ralf Rangnick. Esa temporada coincidió con los U18 que la Copa Juvenil ganó por primera vez desde 2011.

Esa noche, Cox dijo: «Mientras los niños corren por el campo, miro y veo a los menores de 23 años, demasiado viejos para la competencia, allí, con sus amigos también corriendo por el campo. Eso fue genial. Ese era un grupo de amigos, ese era un grupo de niños que vivían sus sueños esta noche».

La clase del ’22 era un grupo extremadamente talentoso de jugadores jóvenes. Alejandro Garnacho era la estrella del equipo, pero personas como Kobbie Mainoo, Dan Gore y Rhys Bennett brillaban.

Cox cuenta la historia de cómo United Garnacho del Atlético de Madrid firmó en 2020. Garnacho, entonces de 16 años, estaba convencido de unirse a Zoom, mientras que los hijos de Cox obstinados sobre un videojuego en el fondo.

Garnacho realizó 144 actuaciones senior para United. El extremo anotó contra el Manchester City en la final de la Copa FA de 2024 y se vendió por £ 40 millones en el verano, lo que lo convirtió en la cuarta venta más alta de United en su historia.

La clase del ’22 aseguró un éxito especial de la Copa Youth.

Debido al liderazgo de Cox, la academia recuperó su reputación. Las instalaciones en Carrington mejoraron, de modo que el club podría mantener talentos como Mainoo, que pudo haber firmado para la ciudad en años anteriores.

Mainoo se unió a la Academia del Club de nueve años, pero pasó un tiempo con United y City antes de ese momento. El mediocampista eligió convertirse en miembro de la Academia Unida y aunque City trató de atraerlo a los siglos cuando fue posible, decidió quedarse cada vez.

Cox entendió la importancia de preservar el talento, pero el reclutamiento fue igualmente importante durante su mandato. Álvaro Fernández llegó a la misma ventana de transferencia que Garnacho en 2020 y ahora juega para el Real Madrid.

Fernández fue entrenado en Carrington en las últimas etapas de su desarrollo y se siente como el que escapa. Erik Ten Hag pasó por alto a Fernández, pero el personal de la Academia su orgullo por su viaje desde la partida.

Más recientemente, Cox jugó un papel crucial en los signos de Toby Collyer, Harry AmaSs, Ayden Heaven y Chido Obi. La posibilidad de firmar a Collyer, considerado uno de los mejores centrocampistas jóvenes de Inglaterra, se estableció inesperadamente, pero el trabajo de Cox ayudó a United a estar al frente de la cola frente a su firma.

Fuentes del club querían darle a Cox el crédito que obtuvo por firmar a Obi del Arsenal y describió su trabajo como «crucial». La llegada del joven delantero el año pasado se consideró un verdadero golpe de estado.

Cox dijo a los hombres: «Debido a que tiene un pasaporte danés, toda Europa estaba abierta a Chido. Eran fácilmente conscientes del hecho de que Chido estaba a punto de mudarse a Europa.

«Había estado a visitar un club e identificar el club donde podría terminar. Pensamos que si este jugador está disponible y quiere irnos, tenemos que hacer todo lo posible para firmarlo.

«La fórmula bastante bien conocida para los equipos senior y juvenil del Manchester United siempre ha tenido los mejores jugadores locales y ha agregado algunos de los mejores talentos de más carretera.

«Si miras hacia atrás, es George Best, es Bobby Charlton, o es Duncan Edwards desde más lejos, agregado a un grupo de niños locales. Luego rápidamente y es alguien como Paul Pogba».

Cox jugó un papel clave en el acuerdo para firmar a Obi. (Imagen: 2024 Manchester United FC)

Las estadísticas del tiempo de Cox en el club leen bien. Los graduados de la Academia de la United jugaron el 25 por ciento de los minutos del primer equipo entre 2019 y 2024, solo el segundo del Bayern Munich en las cinco mejores competiciones, y United fue el segundo en la Premier League durante minutos para los adolescentes la temporada pasada.

Cox supervisó la continuación del récord de United de incluir una academia en cada equipo de primer equipo de la jornada para más de 4,200 competiciones. Ese registro recientemente amenazó.

El U18 ganó tres trofeos nacionales en 2023/2024. Y en las últimas dos temporadas, los U13, U14 y U15 son campeones nacionales. La entrega de resultados fue crucial, pero a Cox realmente se preocupó por la academia y su pasión por el desarrollo de los jóvenes fue claro cuando habló con él.

Cox estaba bien en casa en la rica historia de la Academia del Club. Quería que los niños entendieran que seguían la Academia Unida todos los días en los pasos de los legendarios graduados.

El hombre de 47 años se convirtió en patrón de la Fundación Munchester Munich Memorial y visitó Manchesterplatz como parte de una delegación de la academia. «Es mi tarea, en parte, asegurarse de que nuestros jugadores juveniles entiendan y abrazan completamente el gran legado e historia de nuestro club de fútbol», dijo.

Cox nació en Welwyn Garden City en Hertfordshire, pero se sintió en parte Mancunian debido a su larga asociación con United.

Se merece el honor de establecer el programa de ex alumnos de la Academia, que ha asegurado que los ex jugadores sigan siendo activamente involucrados en la academia y obtener acceso para apoyar, ayuda y asesoramiento.

United’s ha sido una academia progresiva. Fueron la primera academia en Inglaterra en introducir un papel de entrenador de jugadores con los U21, algo que Liverpool luego copió.

Se ha establecido el programa Pro Experience, de modo que los jugadores jóvenes entrenan con clubes EFL y que no son de la liga mientras juegan para la academia para prepararlos para préstamos potenciales.

Cox presenta premios de la Academia a Mainoo y Gore en 2023.

Cox ayudó a £ 100 millones a recoger la venta de la academia, pero nunca quiso que el edificio de la academia fuera una vaca para las sesiones de firma del primer equipo. Por supuesto, la venta de la academia se ha vuelto importante debido a las reglas de ganancias y sostenibilidad, pero Cox estaba a favor de promover el talento desde adentro.

Cox enfrentó desafíos en el camino. La academia es el único área de United que funciona bien en la era posterior a Alex Ferguson, pero eso no ha detenido que INEOS realiza cambios.

Cuando se hicieron despidos masivos, la academia perdió empleados talentosos. Cox ha trabajado en Carrington en circunstancias difíciles en los últimos 18 meses, con recursos reducidos como resultado del ahorro de costos.

Ineos ha reducido la cobertura de la academia en Mutv. Todavía no hay una cuenta de redes sociales dedicada para el contenido de la academia, o un ejecutivo especializado de comunicaciones junior para preguntas de los medios. Esto significa que los recursos y el personal existentes están estirados y a menudo trabajan largas horas.

Será una tarea casi imposible para el sucesor de Cox, Stephen Torpey, luchar por su trabajo.

Cox deja un hermoso legado. Pregúntele a los jugadores que han trabajado con él.