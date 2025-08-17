Skye Stout -PoRes en debut para Kilmarnock como jugador de fútbol que silita los trolls en línea

Skye Stout celebró su debut en la Premier League femenina escocés el domingo solo unos días después de que él fuera el objetivo de los trolls en línea, y no podría haber pedido un mejor comienzo

El joven futbolista Skye Stout celebró su debut SWPL2 para Kilmarnock al organizar un gol después de haber sido víctima de una intimidación cruel en línea.

La joven de 16 años encontró el fondo de la red con un tiro libre de 37 minutos durante el triunfo del comandante 6-2 de su equipo sobre St. Johnstone en Winton Park el domingo por la tarde.

La huelga llegó solo unos días después de que el club eliminó un anuncio de las redes sociales sobre su firma después de un aluvión de abuso en línea en su apariencia física.

Tanto los seguidores del fútbol como la comunidad en general rápidamente se defendieron del adolescente, con el ex delantero Ally McCoist de Kilmarnock y Escocia que grabaron un mensaje de video personal para ella, mientras que el ex atacante celta y Gales John Hartson y el ex Liverpool e Inglaterra también exitieron su apoyo.

Mientras tanto, el ex primer ministro Humza Yousaf de Escocia escribió en X: «Skye Stout acaba de firmar para Kilmarnock, a la edad de 16 años ya ha logrado más que sus trolls.

«¿Imagina ser un hombre adulto que abusó de un joven de 16 años? ¡Qué vida tan triste, patética e infeliz que tienen estos trolls.

«Las redes sociales pueden ser un pozo para el abuso, pero espero que Skye Stout sepa que la mayoría de nosotros, de todos los clubes (y ninguno), estamos orgullosos de su actuación.

«Ella es competencias por sus trolls, y sospecho que la brecha solo se está haciendo más grande. Bien hecho Skye al firmar para @Kilmarnockfc».