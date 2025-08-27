Sky Sports lanza el acuerdo de la Premier League 73p mientras comienza la cuenta regresiva de Manchester Derby

Ambos equipos de Manchester van entre sí el 14 de septiembre, es cómo puedes ver con un acuerdo de suscripción Sky Sports.

Manchester City y Manchester United irán el 14 de septiembre. (Imagen: Getty Images)

Con la temporada 2025/26 de la Premier League del 15 de agosto, los fanáticos del fútbol de Manchester están mirando hacia el derby del próximo mes entre United y City. La ciudad tendrá lugar el 14 de septiembre y cobrará vida con los fanáticos, mientras que los equipos rivales de la ciudad están luchando contra el campo por la victoria.

Los fanáticos que desean evitar el caos de la ciudad pueden atrapar la competencia en Sky Sports, por lo que la emisora ​​muestra la gran mayoría de los partidos en la Premier League de este año. Este año, Sky promete transmitir 215 juegos en vivo, que es bueno para alrededor del 80% de las competiciones totales que tienen lugar en el campeonato.

Los fanáticos serán necesarios Una suscripción Sky Sports Para atrapar estas luminarias, con el servicio que actualmente está disponible por un precio reducido gracias a una promoción que ahora está activa. Ha caído a £ 22 por mes para los nuevos suscriptores, que entregan alrededor de 73p por día [via Bristol Live].

Para que la gama sea más atractiva, Sky ha confirmado que organizará el partido de la Premier League todos los días, además de las luminarias más festivas de la temporada, incluido el regreso de la acción del día del boxeo a Sky. También hay varias nuevas incorporaciones al horario de Sky Sports, que incluye ‘Super SUPER SMOGINGS’, donde se transmiten un máximo de cuatro juegos en vivo y al mismo tiempo los fines de semana luminarias europeas.

Sky lanzará un nuevo programa ‘Multiview’, que al mismo tiempo ofrece cobertura dinámica en vivo de todos los juegos, completa con comentarios y análisis especiales en Sky TV y la aplicación Sky Sports. El gerente del informe de Sky Sports es la competencia de Mark Chapman del día, que se convierte en miembro del equipo existente de la Premier League de David Jones y Kelly Cates, informa De Express.

Estarán acompañados por el equipo experto de Sky, con Gary Neville, Jamie Carragher, Roy Keane, Daniel Sturridge, Izzy Christiansen, Micah Richards y Jamie Redknapp, que darán información y opiniones durante toda la temporada. El ex defensor del Liverpool, Carragher, también organizará el análisis de ‘tiempo extra’ y la reacción de Sky, que se sumergirá con varias competiciones en grandes domingos de los partidos de los partidos.

Obtenga Sky Sports por 73p por día 73p por día Aire Comprar ahora en el cielo Sky Sports está disponible desde 73p por día a medida que comienza la temporada 2025/26 de fútbol.

Con respecto a los cambios, el director deportivo de Sky, Jonathan Licht explicó: «Esta es una temporada de hitos para Sky Sports y la Premier League. Por primera vez, traemos a los fanáticos más de 215 juegos en vivo, incluidos cada 2 p.m. comenzó el Súper Domingo.

«Presentamos nuevas innovaciones como Multiview, nuevos programas como Super Sunday: Tiempo extra y un nuevo horario de aspecto para Sky Sports News. Desde el momento en que comience la temporada, ayudaremos a los fanáticos a quedarse con las historias más grandes y asegurarnos de que nunca se pierdan un momento de la acción».

Se puede acceder a la cobertura de la Premier League de Sky con una suscripción de Sky Sports, y que puede elegir el paquete insignia de TV esencial y Sky Sports por £ 35 por mes sin un paquete de Sky existente. Sin embargo, Medios de Virgin También ofrece acceso a Sky Sports a través de sus propios paquetes de TV y ofrece una forma de disfrutar de la nueva temporada.

El Derby de Manchester tiene lugar el 14 de septiembre. (Imagen: Getty Images)

Actualmente, Virgin dirige su competitivo verano de ventas deportivas Ofreciendo descuentos en sus paquetes Sky Sports hasta el 2 de septiembre. Las ofertas comienzan con el combo más grande Bundle + Sport, que incluye más de 200 canales de televisión, de los cuales ocho son de Sky Sports, y 516 Mbps de banda ancha de fibra.

Este paquete se ha reducido de £ 65.99 a £ 54.99, lo que resulta en un ahorro de £ 264. Sin embargo, los planes de Sky y Virgin vienen con una reserva: los clientes se enfrentarán a al menos dos aumentos de facturas durante su período de 24 meses, porque cada proveedor planea aumentar sus precios cada año en abril. Este año, Sky implementó un aumento del 6.2% para sus clientes de televisión, pero aún no ha confirmado el ajuste del próximo año.

Virgin ya ha anunciado que su mayor paquete combinado + Sport aumentará a £ 58.49 desde abril de 2026 y £ 61.99 desde abril de 2027. Un beneficio que Sky ha comparado con sus competidores es la opción de cancelar un contrato después de que Virgin haya anunciado un aumento de precios.