El copropietario del Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, es el fundador de INEOS y todas sus industrias acompañantes, incluida INEOS Energy

El copropietario del Manchester United Sir Jim Ratcliffe (Imagen: Jean Catuffe/Getty Images)

El copropietario del Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, Ineos Energy ha anunciado que están dibujando su financiamiento en el Reino Unido y trasladando sus inversiones a los Estados Unidos.

Ineos Energy es la producción de petróleo y gas y el comercial del imperio de Ratcliffe y había invertido dinero en su refinería de petróleo en Escocia hasta hace poco. Sin embargo, Grangemouth Oil Refinery se cerró en abril de 2025 y el presidente ejecutivo de Ineos Energy, Brian Gilvary, admitió que ahora se han terminado más inversiones en el Reino Unido.

En declaraciones a De Telegraaf, Gilvary explicó: «Dejamos de invertir en Gran Bretaña. Nuestra inversión futura no será [in] El Reino Unido.

«Ese no es el caso. El problema es que el Reino Unido se ha convertido en uno de los regímenes fiscales más inestables del mundo desde una perspectiva de recursos naturales y energía.

«Significa que no podemos invertir con certeza porque no estamos seguros de qué serán las tasas impositivas futuras». Aunque Ineos Energy ahora quiere invertir £ 3 mil millones en la industria del petróleo y el gas de los EE. UU., No hay indicios de que esto pueda llevar a las actividades deportivas de INEOS a salir de United.

El Daily Mail reveló el mes pasado que la cláusula de arrastre en los vidrios y el acuerdo comercial de Ratcliffe ahora estaba activo. En pocas palabras, esto permitiría a las partes interesadas de la mayoría estadounidense vender sus acciones completas del club y las de INEOS a otro comprador sin Ratcliffe deteniéndolo.

Estas cláusulas a menudo se incluyen para evitar que las partes interesadas de las minorías mantengan a las personas con la mayor parte del rescate al negarse a vender. Aunque Ratcliffe reconoció abiertamente esta cláusula e insinuó que esperaba que no se activara, podría ser forzado a una situación difícil si el jeque Jassim bin Hamad al Thani hubiera renovado su interés.

Sin embargo, el correo entiende que el empresario de Qatar es muy poco probable. Se cree que hay poco apetito por la compra de United, ahora el éxito del PSG de propiedad de Qatar y la escala de la tarea de llevar a los Rojos a la cima.

En cambio, hay un sentimiento en el país que es su nueva prioridad para adquirir el país anfitrión para los Juegos Olímpicos 2036. Su gran competencia actual por ese honor es la India.

