Sir Jim Ratcliffe es propietaria de Manchester United y el lado francés agradable a través de su ineos -rijk y parece que un gran anuncio está en camino del empresario

Jim Ratcliffe es dueño de Manchester United y Nice (Imagen: Getty Images)

Los INEOS de Sir Jim Ratcliffe pronto hará un anuncio que puede tener un gran impacto en el Manchester United. El INEOS -Kenkeman completó un acuerdo de £ 1.25 mil millones para adquirir los Red Devils en febrero del año pasado.

United fue el segundo club de fútbol que se agregó a la cartera de Ratcliffe, después de que también compró el equipo francés Niza en 2019. Su tiempo con la Ligue 1 -Outfit ha estado lejos de ser simple.

Informes anteriores han afirmado que Ratcliffe está listo para vender su interés en Niza, mientras que algunos informes han afirmado que un anuncio podría estar en camino. Según la salida francesa ICI, se espera un anuncio de Ineos en los próximos días ‘.

El contenido de la declaración todavía está en secreto, pero el buen jefe Franck Haise ha pedido la claridad de los propietarios actuales. Recientemente dijo: «Muchos de nosotros esperamos a que los propietarios hablen. Espero que suceda.

«Pero no es mi tema. Mi sujeto son los jugadores, el personal, las competiciones y la temporada. Es todo lo que puedo influir. El tema de los propietarios no es mío».

INEOS ha sido divertido desde 2019 y el club se ha convertido en un partido regular en el fútbol europeo. Terminaron dos veces en la Ligue 1, mientras que su cuarto final fue el mejor bajo control en el término pasado.

Sin embargo, la influencia de Ratcliffe ha disminuido en los últimos años. Las reglas de propiedad de múltiples clubes de la UEFA que evitan que INEOS invierta en el equipo la temporada pasada.

Ratcliffe habló con el Times la temporada pasada de que no era un fanático particularmente grande del fútbol francés. Él dijo: «Con Niza, en la liga francesa, puedes comprar un club por £ 100 millones. Es un acceso mucho más barato.

«Pero realmente no disfruto ver bien porque hay algunos buenos jugadores, pero el nivel de fútbol no es lo suficientemente alto como para que me emocione».

Supuestamente un anuncio está en camino de los ineos de Sir Jim Ratcliffe (Imagen: Getty Images)

Añadió: «La mejor temporada que ha tenido Niza, esto es con lo que no deberíamos estar permitidos debido a reglas con múltiples propiedades del club. ¡Han sido mucho mejores sin nuestra interferencia! Tal vez también hay una lección, ya sabes».

Nice ha pasado un comienzo mixto de la temporada 2025/26 después de haber ganado dos y ha perdido dos de su apertura de los cuatro partidos de la Ligue 1 de la campaña. Tampoco pudieron reservar un lugar en la Liga de Campeones que fue derrotado el mes pasado en una jugada por los gigantes portugueses del Benfica.

