Sir Jim Ratcliffe podría estar repentinamente en guerra con su jugador favorito del Manchester United

La leyenda del Manchester United, Eric Cantona, no tiene miedo de decir lo que piensa y ha sido muy crítico con el régimen de Sir Jim Ratcliffe.

Ratcliffe ve al United empatar con los Spurs

Mientras Sir Jim Ratcliffe celebraba su 70 cumpleaños, sus colegas grabaron un vídeo con mensajes de Sir Alex Ferguson, David Beckham y Eric Cantona.

Cantona es el jugador favorito de Ratcliffe. El multimillonario británico incluso nombró a la empresa que adquirió hasta el 29 por ciento de United Trawlers Limited, en referencia a su famoso discurso.

Apenas unos meses después de que se aprobara la inversión de Ineos, le preguntaron a Cantona sobre la referencia. Dijo que inspira a mucha gente y describió a Ratcliffe como «una leyenda en su campo».

Sin embargo, es posible que Ratcliffe tenga que reconsiderar a su jugador favorito después de algunas declaraciones dolorosas de Cantona durante el año pasado. Ratcliffe tiene la piel dura, pero Cantona no se ha reprimido a la hora de hablar del régimen de Ineos, y sus comentarios podrían trascender debido al respeto que Ratcliffe siente por él.

En su intervención en la velada ‘Eric The King Cantona’, afirmó: «Tengo muchas más pasiones y proyectos, pero pensé que tal vez podría dejarlos de lado durante dos o tres años e intentar dar algo a este club, que me lo ha dado todo. Pero [Ratcliffe] No parecía interesado.

«Hice lo que tenía que hacer, así que ya no me siento culpable. Hice lo mejor que pude. Sir Alex Ferguson creó un hermoso estilo de fútbol ofensivo que los nuevos propietarios deberían haber usado. En lugar de eso, lo destruyeron».

A principios de este año dijo: «Apoyo al United porque realmente amo al United, pero si ahora fuera un fanático y tuviera que elegir un club, no creo que elegiría al United. Porque no me siento conectado con este tipo de decisiones. [Ineos] Tenemos una estrategia diferente, un proyecto diferente. ¿Te sientes muy implicado en este proyecto? No me parece.

«El alma del equipo y del club no está en los jugadores, todas las personas que nos rodean son como una gran familia. Recuerdo un vestuario con los jugadores y Sir Alex Ferguson. Todas estas personas que no conoces nos ayudaron a sentirnos como en casa y a estar en una familia. Es muy importante respetar a estas personas como respetas a tu entrenador y a tus compañeros».

«Desde que llegó Ratcliffe ha sido exactamente lo contrario. Ya no quiere a Sir Alex Ferguson como embajador. Es más que una leyenda y creo que necesitamos encontrar esa alma nuevamente. Este equipo de directores está tratando de destruirlo todo. No respetan a nadie. Incluso quieren cambiar el estadio».

Cantona ha criticado a Ratcliffe. (Imagen: Marc Piasecki 2024)

Cantona y Ratcliffe son completamente opuestos, y sería interesante saber si este último puede desalojar a Cantona, el hombre, de Cantona, el jugador, después de su última ronda de críticas.

Ratcliffe quiere construir un nuevo estadio y Cantona ha argumentado quedarse en Old Trafford. Ratcliffe cree que los despidos del United eran necesarios y Cantona cree que la identidad del club ha sido destruida.

Ratcliffe no necesita reaccionar y cambiar a su jugador favorito si puede separarlos. Puede que no esté de acuerdo con las opiniones de Cantona, pero aún puede recordar con cariño su carrera como jugador.

Por otro lado, la opinión de Ratcliffe podría cambiar debido a las críticas de Cantona. ¿Imaginas descubrir que pareces no agradarle a tu jugador favorito? No a muchos fanáticos les molesta eso.

Es posible que el video de cumpleaños que Ratcliffe recibió cuando cumplió 70 años haya sido eliminado, y es posible que se sienta un poco avergonzado por hablar públicamente sobre Cantona cuando quería invertir en United.

«Eric transformó el club… él estaba allí. Era la figura decorativa del Manchester United», dijo Ratcliffe durante una entrevista. El nombre ‘Trawlers Limited’ fue el máximo homenaje al francés.

Ratcliffe ha sido objeto de muchas críticas por parte de los aficionados del United y se enfrentó a la decisión de aumentar los precios de las entradas tras la visita del United a Craven Cottage a principios de año.

El United tomó la decisión a mitad de temporada de aumentar los precios de las entradas para los días de partido a £66 por partido en la Premier League. «66 libras, toma el p ***. Eres peor que los Glazer, descúbrelo», le dijo un fan.

Cantona se quejó del poder corporativo en el fútbol durante su reciente gira. «La temporada pasada fui a Old Trafford para el partido contra el Manchester City y lo encontré tranquilo», dijo.

“Los aficionados del United prefieren ir a los partidos fuera de casa para estar con los verdaderos aficionados que estar rodeados de gente que viene de diferentes partes del mundo sólo para ir a la tienda de productos.

«Necesitamos acercarnos a la verdadera esencia del fútbol, ​​a los trabajadores. El fútbol es un deporte de clase trabajadora, es importante que no lo perdamos. Si viviera en Inglaterra, preferiría ser aficionado de un club de tercera o cuarta división».

«No encuentro la energía que teníamos en el pasado. No es culpa de los aficionados, es culpa de los responsables de los clubes, del sistema económico».

Ratcliffe no comprará entradas para una velada con Cantona en el corto plazo.