Sir Jim Ratcliffe mostró su verdadera cara al admitir que cometió un error después del despido del técnico del Man United.

El copropietario del Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, se sinceró sobre ciertos «errores» cometidos en el club, que ahora está compensando en medio del buen momento del club.

Sir Jim Ratcliffe admitió previamente que se cometieron «errores» durante su cambio de guardia en el Man United. (Imagen: Jean Catuffé, Getty Images)

Sir Jim Ratcliffe se mostró dispuesto a admitir sus errores cuando admitió que se habían cometido «errores» en el Manchester United con respecto a la marcha de Erik ten Hag. El martes se cumple el primer aniversario de la destitución de Ten Hag en Old Trafford, poco antes de que Ruben Amorim asumiera su sustitución.

Ratcliffe, copropietario del United, despidió a Ten Hag en octubre de 2024, apenas unos meses después de que el holandés firmara un nuevo contrato. Los Diablos Rojos respaldaron a su ex entrenador después de su sorprendente victoria sobre el Manchester City en la final de la Copa FA, creyendo que el éxito marcaría el comienzo de un cambio de rumbo.

Sin embargo, resultó que no fue así y Ten Hag fue despedido mientras el United languidecía en el puesto 14 de la Premier League. Poco después, Dan Ashworth también fue despedido de su puesto de director deportivo, a pesar de haber sido contratado menos de seis meses antes.

No está claro dónde habría terminado el United si hubieran optado por separarse de Ten Hag en el verano de 2024 en lugar de ofrecerle un respiro temporal. Sin embargo, Ratcliffe ya ha admitido que prolongar la estancia de Ten Hag fue un error de juicio.

‘Esas decisiones [delaying Ten Hag’s dismissal and hiring Ashworth] Hubo errores”, dijo en marzo de 2025. “Hubo algunas circunstancias atenuantes, pero fueron errores. Lo acepto y me disculpo.

«No fue sólo la final de la Copa FA. Los aficionados sintieron que nos gustaría quedarnos con él. Con Erik hubo una reacción emocional. Nos critican por no tener emociones y hubo un poco de emoción con eso.

Ratcliffe (izq.) se separó de Erik ten Hag (centro) pocos meses después de darle una extensión de contrato. (Imagen: Manchester United/Manchester United vía Getty Images)

«Si nos fijamos en el momento en que tomamos la decisión sobre Erik, el equipo directivo estuvo en el lugar menos de cinco minutos. Tres meses después quedó más claro. Lo corregimos y hoy estamos en un lugar diferente».

Eso suena aún más cierto ahora que el United se aventuró en aguas inexploradas al ascender al sexto lugar en la clasificación. Los Red Devils triunfaron con una victoria por 4-2 sobre Brighton el sábado, logrando tres victorias consecutivas en la Premier League por primera vez bajo el actual entrenador.

El United también ha logrado cuatro victorias consecutivas en casa desde su derrota del primer fin de semana ante el Arsenal. Esto ha permitido al club recuperar parte de su antigua gloria después de verse tan vulnerable durante largos períodos en Old Trafford la temporada pasada.

El equipo de Amorim tiene actualmente el mismo número de puntos que su rival el City y está a sólo dos puntos del segundo lugar, el Bournemouth. Después de grandes dudas sobre la confianza en la visión de Amorim, ahora parece haber evidencia de que su dedicación está comenzando a dar frutos.

El copropietario del United finalmente recoge los beneficios de su nombramiento con Rubén Amorim (Imagen: Getty Images)

El portugués ha sido objeto de una intensa investigación para determinar si era la elección correcta para el puesto. Si bien todavía queda un largo camino lleno de obstáculos por delante, existe una creencia restaurada de que tanto él como United tienen los recursos para superar los desafíos.

Ten Hag regresó a la dirección el verano pasado, pero nuevamente se enfrentó a un rápido despido en el Bayer Leverkusen. Su partida no sólo resulta beneficiosa para Amorim, sino que el cambio de liderazgo también valida a Ratcliffe y sus colegas, al menos por ahora.

