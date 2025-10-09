Sir Jim Ratcliffe duplica su brutal reducción de costos en el Manchester United a pesar de las acusaciones de «mediocridad»

El copropietario de Man Utd, Sir Jim Ratcliffe, habló abiertamente sobre la pérdida masiva de empleos y las brutales medidas de reducción de costos que, según dijo, eran necesarias para mantener el club financieramente viable.

El propietario minoritario del Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, se reunió con Ruben Amorim esta semana.

Sir Jim Ratcliffe ha defendido sus brutales medidas de reducción de costos en el Manchester United, diciendo que eran necesarias para eliminar la «mediocridad» en el club.

Ratcliffe ha liderado una serie de medidas para reducir costos en el United desde que gastó mil millones de libras esterlinas para adquirir una participación del 27,7 por ciento en el club en febrero de 2024.

El multimillonario jefe de INEOS, Ratcliffe, ha supervisado el recorte de hasta 450 puestos de trabajo en United desde que compró una participación minoritaria en United, y también puso fin a la política de comidas gratuitas para el personal del club.

Ratcliffe defendió sus crueles decisiones de austeridad, diciendo: «Los costos eran simplemente demasiado altos. Hay gente fantástica en el Manchester United, pero también había un nivel de mediocridad y eso estaba inflado. Recibí muchas críticas por los almuerzos gratis, pero nadie me ha dado nunca un almuerzo gratis».

Ratcliffe, que también enfureció a los aficionados del United al aumentar los precios de las entradas para el día del partido a £66 por partido, sin concesiones para niños o jubilados, dijo que mejorar el desempeño financiero del club era clave para un éxito sostenible en el campo.

Ratcliffe, copropietario del United, defendió sus controvertidas medidas de reducción de costes en el Club (Imagen: Michael Regan – UEFA, UEFA vía Getty Images)

«Un equipo de fútbol está formado por dos mitades», dijo Ratcliffe. «Está el lado empresarial y el lado deportivo. La mayor correlación, nos guste o no, entre los resultados y cualquier factor externo es la rentabilidad.

«Cuanto más dinero tengas, mejor equipo podrás formar. Es como un coche de Fórmula 1: cuanto mejor coche puedas construir, más rápido irás. Cuanto mejor sea tu equipo, mejor debería ser tu fútbol».

“Así que una gran parte de lo que hemos hecho en el primer año es dedicar muchísimo tiempo a intentar que el club tenga una base sostenible y saludable.

«Si miras nuestros resultados del año pasado, tenemos la facturación más alta de la historia. La rentabilidad es la segunda más alta de la historia. No estamos viendo todos los beneficios de la reestructuración que hemos hecho en esta serie de resultados, y no estábamos en la Liga de Campeones».

«Esas cifras mejorarán. En mi opinión, el Manchester United se convertirá en el club de fútbol más rentable del mundo y espero que de ahí surja un fútbol de alto nivel, sostenible y a largo plazo».

Ratcliffe, que consoló a Amorim tras la derrota del United en la final de la Europa League, dijo que volver al éxito llevará tiempo (Imagen: James Gill – Danehouse/Getty Images)

Ratcliffe dijo que entendía el enojo entre los fanáticos por los malos resultados del United, pero afirmó que es un proyecto a largo plazo para colocar al equipo en una posición en la que puedan competir por trofeos importantes.

“A veces no entiendo a la prensa”, dijo Ratcliffe. «Quieren éxito de la noche a la mañana. Creen que es un interruptor de la luz. Ya sabes, accionas un interruptor y mañana todo será color de rosa».

«No se puede dirigir un club como el Manchester United basándose en reacciones instintivas ante un periodista que llama a uno cada semana».

Ratcliffe, que ya era impopular entre los fanáticos del United, se arriesgó a alienar aún más a los seguidores al elogiar a los difamados propietarios mayoritarios, los Glazer, que han extraído más de mil millones de libras esterlinas del club durante las últimas dos décadas para llenar sus propios bolsillos.

“Tienen mala reputación”, dijo Ratcliffe. «Pero son gente muy agradable y realmente sienten pasión por el club».

Cuando se le preguntó sobre su relación con los Glazer, Ratcliffe dijo que estaban felices de que él se hiciera cargo del club. «Eso probablemente lo resume todo», dijo Ratcliffe. “Somos locales y ellos están al otro lado del charco.

«Es un largo camino por recorrer para intentar gestionar un club de fútbol tan grande y complejo como el Manchester United. Aquí tenemos los pies en la tierra».

Sir Jim Ratcliffe habló en el podcast The Business. La entrevista se puede encontrar aquí https://podfollow.com/the-business