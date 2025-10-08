Sir Jim Ratcliffe deja clara la política de despidos de Ruben Amorim, pero lanza una dura advertencia al jefe del Man United

Rubén Amorim debería ser evaluado sobre la duración de tres años de su contrato con el Manchester United, según el copropietario Sir Jim Ratcliffe, quien dijo que se le dará tiempo al entrenador en jefe

Rubén Amorim, entrenador del Manchester United (Imagen: Shaun Brooks – CameraSport vía Getty Images)

Sir Jim Ratcliffe dice que le dará tiempo al técnico del Manchester United, Ruben Amorim, bajo presión, para demostrar que es el hombre adecuado para el puesto.

Amorim ha soportado una pesadilla en su primer año como entrenador del United y dos veces se ofreció a dimitir si Ratcliffe y el resto de la jerarquía sentían que era lo mejor para el club.

Pero el copropietario del United, Ratcliffe, que estaba a cargo de las operaciones futbolísticas del club, elogió al entrenador de 40 años como un «buen tipo» que merecía ser juzgado por la duración de su contrato de tres años.

«No ha tenido la mejor de las temporadas», dijo Ratcliffe. «Amorim es un buen tipo. Yo diría que Rubén tiene que demostrar que es un gran entrenador en los próximos tres años».

Ratcliffe, copropietario del United, dijo que Amorim necesita tiempo para demostrar su valía como entrenador en jefe (Imagen: Michael Regan – UEFA, UEFA vía Getty Images)

«Ahí es donde estaría, tres años, porque el fútbol no sucede de la noche a la mañana. Mire a Mikel Arteta en el Arsenal, tuvo unos primeros años miserables».

Cuando se le preguntó qué pasaría si los Glazer, los dueños de la mayoría del United, le dijeran que despidiera a Amorim, Ratcliffe descartó la idea y dijo: «Eso no va a suceder».

Con Amorim, el United terminó en el decimoquinto lugarmi en la Premier League la temporada pasada, su resultado más bajo en medio siglo, y no logró clasificarse para Europa por segunda vez en 35 años.

Amorim sólo ha logrado 37 puntos de 102 posibles y sigue bajo presión a pesar de una muy necesaria victoria por 2-0 sobre Sunderland el fin de semana pasado que llevó al United al décimo lugar.mi.

