Sir Jim Ratcliffe criticó el plan de tres años de Ruben Amorim del Man United: «No está bien»

Sir Jim Ratcliffe ha sido elogiado por ser tan abierto sobre el futuro del Manchester United, pero los comentarios sobre Mikel Arteta están causando sorpresa.

Sir Jim Ratcliffe salió recientemente en defensa de Ruben Amorim (Imagen: Foto de James Gill – Danehouse/Getty Images)

Rio Ferdinand cree que Sir Jim Ratcliffe se equivocó al comparar a Ruben Amorim con Mikel Arteta. El copropietario del Manchester United reveló recientemente en un podcast que planea cumplir el contrato de su entrenador en Old Trafford.

Ratcliffe destacó que a Amorim se le dará tiempo para transformar la suerte del club a pesar de un comienzo de temporada difícil. En una ferviente defensa del estratega portugués, el multimillonario británico se refirió a la enfermedad infantil de Mikel Arteta cuando sustituyó a Unai Emery en el Emirates Stadium.

Durante su podcast, Ferdinand elogió a Ratcliffe por ser tan abierto. La leyenda del United dijo: “¿Sabes qué? Simplemente me gusta escuchar a las personas que están a cargo de un club de fútbol salir y hablar.

«Eso es lo que me gusta de Jim Ratcliffe. Creo que obviamente fue a un podcast para hablar sobre algo completamente diferente, pero obviamente ese podcast no le permite venir y preguntarle sobre Man United.

«Así que es reconfortante que alguien en su posición realmente esté hablando», agregó Ferdinand antes de criticar a Ratcliffe por sus comentarios sobre Arteta. ‘¿Estoy de acuerdo exactamente con lo que dijo?

«Entiendo el sentimiento: cuando revisas los hechos, no creo que esta sea la persona adecuada con quien hacer una comparación. Mira a Arteta: hay similitudes en algunas de las estadísticas.

«El más importante es que mejoró el equipo del 10º al 8º en su primer año. Amorim llevó a su equipo del 14º al 15º. También hubo flexibilidad en la forma en que Arteta tenía su equipo.

«Creo que en sus primeros 50 juegos tuvo alrededor de siete formaciones diferentes, simplemente probando cosas. La línea de mejora habría sido un poco más consistente, y luego dices: ‘Veo que está sucediendo’.

“Mientras que con Amorim lo miras y no hay tanta consistencia o aspectos positivos que surgen de ello como lo haces, ‘oh, puedo verlo muy claramente, me golpea entre los ojos, no podía dejar ir a este tipo’.

“Creo que estamos en una fase con United y Amorim en este momento. [where] Sólo quiero ver la consistencia de algunos resultados, el desempeño más allá de eso, y la idea de que digas: ‘Oh, veo que este campo de entrenamiento realmente está dando sus frutos’.

«La coherencia con esos tres elementos diferentes no existe en este momento, y espero que pueda hacerlo bien».

Por supuesto, Ferdinand se refería a los comentarios de Ratcliffe en ‘The Business podcast’. Al inicio del parón internacional, el técnico del INEOS afirmó que todavía tiene el control de las operaciones futbolísticas del club.

Cuando se le preguntó qué pasaría si los Glazer le dijeran que despidiera a Amorim, Ratcliffe, que posee poco menos del 30 por ciento de United desde febrero de 2024, dijo: «Eso no va a suceder».

Y añadió: «Eso probablemente lo resume todo. Somos locales y ellos están al otro lado del charco. Es un largo camino para intentar gestionar un club de fútbol tan grande y complejo como el Manchester United».

‘Aquí tenemos los pies en la tierra. Ella [the Glazers] Tienen mala reputación, pero son gente muy agradable y realmente sienten pasión por el club».

El técnico de 72 años comentó sobre su plan a largo plazo: «Rubén tiene que demostrar en los próximos tres años que es un gran entrenador».

Cuando se le preguntó si cumpliría el contrato del técnico del United, Ratcliffe respondió: «Sí. Ahí es donde estaría. Tres años. Porque el fútbol no ocurre de la noche a la mañana. Son tres años».

‘Tú también estás mirando [Mikel] Arteta en el Arsenal. Los primeros años lo pasó mal. Debemos tener paciencia. Tenemos un plan a largo plazo. No es un interruptor de luz.

«No se puede dirigir un club como el Manchester United basándose en reacciones instintivas ante un periodista que se reúne con uno cada semana…»