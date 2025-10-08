Sir Jim Ratcliffe ataca la academia del Manchester United

La academia del Manchester United ha sido el corazón del club de fútbol durante décadas, pero Sir Jim Ratcliffe cree que esto debe mejorar.

Ratcliffe cree que la academia del United se ha quedado atrás. (Imagen: BBC)

Sir Jim Ratcliffe ha sugerido que el nivel en la academia del Manchester United «realmente ha bajado».

La academia del United todavía es considerada una de las mejores instituciones juveniles del mundo.

Nick Cox dejó recientemente su puesto como director de la academia para convertirse en director técnico del Everton.

Durante los nueve años de Cox en Manchester, jugó un papel crucial en el renacimiento de la academia juvenil del United, ayudando a 35 jugadores a hacer su debut senior, asegurando fichajes juveniles de primer nivel y supervisando un triunfo en la Copa FA Juvenil.

En los últimos años, Kobbie Mainoo y Alejandro Garnacho han sido celebrados como historias de éxito, mientras que Marcus Rashford y Scott McTominay avanzaron al equipo senior antes que ellos.

Eso no ha impedido que el Ineos haga cambios. Los despidos de todo el club de Ratcliffe provocaron la pérdida de varios entrenadores juveniles, y Stephen Torpey ahora ha sido designado para suceder a Cox como director de la academia.

En una entrevista con el podcast The Business, Ratcliffe dijo: «La Academia realmente ha fallado en el Manchester United. Se necesita que la Academia produzca talento todo el tiempo».

«Te ayuda financieramente. Eso no es un interruptor de luz. No resuelves el problema de la academia de la noche a la mañana. Lleva tiempo. Acabamos de contratar a un nuevo director de la academia».

Las estadísticas de la época de Cox en el club son fáciles de leer. Los graduados de la United Academy jugaron el 25 por ciento de los minutos del primer equipo entre 2019 y 2024 (solo superados por el Bayern de Múnich entre los cinco primeros de la liga) y el United ocupó el segundo lugar en la Premier League en minutos otorgados a adolescentes la temporada pasada.

Cox supervisó la continuación del récord del United de incluir una academia en cada plantilla del primer equipo durante más de 4.200 partidos. La Sub-18 ganó tres trofeos nacionales en 2023/2024. Y en las últimas dos temporadas, los U13, U14 y U15 se han proclamado campeones nacionales.

El hombre de 48 años creó el programa de ex alumnos de la academia, que ha garantizado que los ex jugadores sigan involucrados activamente en la academia y tengan acceso a apoyo, ayuda y asesoramiento.

El United fue la primera academia de Inglaterra en introducir el rol de jugador-entrenador en la selección sub-21.

Torpey trabajó en estrecha colaboración con Jason Wilcox en el Manchester City. Wilcox fue la fuerza impulsora detrás de su nombramiento y ambos se sentaron juntos durante un reciente partido sub-21 en Old Trafford.

Fuentes externas han cuestionado por qué se contrata a tantos ex empleados de la ciudad para trabajar en Carrington.

