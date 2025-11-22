Sir Alex Ferguson y Gary Neville asisten al funeral de Denis Law

Los héroes del Manchester United asistieron al servicio en Aberdeen, la ciudad natal de Law, junto con familiares y amigos.

El servicio contó con la presencia de algunos de los nombres más importantes del fútbol reunidos para recordar a Denis Law. (Imagen: Universidad de Aberdeen)

Sir Alex Ferguson y sus exjugadores del Manchester United Gary Neville y Ruud van Nistelrooy se unieron a los invitados en un funeral en memoria de Denis Law. Los hijos y la hija de Law se encontraban entre familiares y amigos que asistieron al evento especial en la Catedral de St Machar en su ciudad natal de Aberdeen.

A ellos se unieron representantes del Aberdeen FC y del Denis Law Legacy Trust. Otras figuras del mundo del fútbol incluyeron al ex capitán del Manchester United Bryan Robson, el defensa Jonny Evans y la leyenda del Aberdeen Willie Miller.

Nacido y criado en Granite City, Law se convirtió en uno de los mejores jugadores de fútbol del mundo. Ganó dos títulos de liga y la Copa FA y jugó un papel crucial en el camino del Manchester United hacia su primera victoria en la Copa de Europa en 1968. Law, que murió en enero a los 84 años, sigue siendo el único jugador escocés en ganar el Balón de Oro y es el máximo goleador conjunto de todos los tiempos de la selección masculina de Escocia.

Alrededor de 200 personas asistieron al servicio conmemorativo, donde el director de Transición Energética de la Universidad de Aberdeen y ex árbitro de la Premier League escocesa, el profesor John Underhill, rindieron homenaje desde el atril; Lord Provost de Aberdeen, el concejal David Cameron; y Mark Williams, director de operaciones de Denis Law Legacy Trust.

Denis Law murió en enero (Imagen: Universidad de Aberdeen)

La hija de Law, Diana, dijo: «Papá estaba inmensamente orgulloso de su ciudad natal y le habría conmovido mucho que tanta gente viajara hoy aquí para honrarlo de esta manera».

En su discurso, el profesor Underhill describió a Denis como «un símbolo de ambición» y habló no sólo de su legado futbolístico, sino también de su papel como embajador mundial de los jóvenes y de la ciudad de Aberdeen. «Quizás su legado más duradero resida en lo que devolvió, especialmente a los jóvenes de Aberdeen», dijo el profesor Underhill.

«Denis creía profundamente en el poder del deporte para cambiar vidas. A través de Denis Law Legacy Trust, defendió programas que brindaban espacios seguros e inclusivos para que los jóvenes jugaran, crecieran y se inspiraran. Que un niño de Printfield en Aberdeen pudiera alcanzar tales alturas es nada menos que extraordinario. Denis no solo jugó con los grandes; fue uno de los grandes.

Sir Alex Ferguson, Gary Neville y Ruud van Nistelrooy estuvieron entre los asistentes al servicio. (Imagen: Universidad de Aberdeen)

«Su legado no se limita a trofeos o títulos. Sigue vivo en las vidas que tocó, en los jóvenes que encontraron esperanza a través de su historia, en las comunidades animadas por su generosidad y en el trabajo duradero del Fondo que lleva su nombre».

Mark Williams, director de operaciones de Denis Law Legacy Trust, también habló en la conmemoración. Luego dijo: «Fue un honor increíble hablar en esta conmemoración para Denis, un amigo cuya vida y legado trascendieron el fútbol. Denis era más que un ícono deportivo, encarnaba la ambición, la resiliencia y el espíritu comunitario. Su viaje desde las calles de Aberdeen hasta la cima del fútbol mundial nos recuerda que la grandeza puede venir de cualquier lugar.

«Este monumento no es sólo un tributo a sus logros, sino también, con suerte, un faro de inspiración para las generaciones venideras».

Cientos de personas asistieron al funeral en la Catedral de San Machar (Imagen: Universidad de Aberdeen)

Law se mudó al sur de Aberdeen a la edad de 15 años para perseguir sus sueños futbolísticos. Luego marcó 237 goles en 404 partidos con el Manchester United y encontró el fondo de la red 30 veces con Escocia en 55 partidos.

Fue galardonado con el Balón de Oro en 1964-65, la misma temporada en la que marcó 28 goles en la liga y el Manchester United ganó su primer título de liga desde el desastre aéreo de Múnich. Sigue siendo el único jugador escocés en ganar el premio. Law recibió un doctorado honoris causa de la universidad en 2005 y un premio especial en 2020 por la labor de su legado.

Denis Law Legacy Trust se estableció en 2012 para honrar su legado y brindar oportunidades gratuitas y accesibles a los jóvenes de Aberdeen. The Trust es una organización benéfica para niños comprometida con empoderar a los jóvenes de Aberdeen a través de programas deportivos, creativos y educativos gratuitos.