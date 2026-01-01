Sir Alex Ferguson tiene una advertencia de transferencia en enero para Ruben Amorim con Man United vinculado con transferencias

Sir Alex Ferguson tuvo una postura clara sobre la ventana de transferencia de enero durante su mandato en el Manchester United.

Sir Alex Ferguson dejó claro lo que piensa sobre la ventana de transferencias de enero (Imagen: John Peters/Manchester United vía Getty Images)

Sir Alex Ferguson advirtió anteriormente que los clubes pondrían sus esperanzas en grandes fichajes en la ventana de transferencias de enero. Se ha relacionado al Manchester United con numerosos acuerdos en el nuevo año, pero el legendario jefe dijo a los equipos que no hicieran ningún movimiento de alto perfil durante la ventana de invierno.

El equipo de Ruben Amorim aspira a regresar a la Liga de Campeones, pero está a dos puntos del Liverpool, cuarto clasificado, y sus rivales podrían aumentar el margen en su choque contra el Leeds el jueves por la noche. Aunque hubo señales alentadoras a lo largo de la temporada, el empate final del United contra los Wolves fue un claro recordatorio para los seguidores de las debilidades de su equipo.

El período de transferencia ofrece a Amorim la oportunidad de fortalecer su equipo esta temporada y más allá. Sin embargo, Ferguson había explicado previamente por qué creía que no valía la pena arriesgarse a conseguir grandes acuerdos en enero.

En 2012, Ferguson afirmó que ningún recluta de alto perfil de enero había tenido un impacto inmediato. «Nunca lo he visto funcionar: un jugador llega en enero, firma por mucho dinero y se conforma con el inicio de la próxima temporada», dijo el técnico del United a The Independent.

Continuó: «Si entras al mercado en enero nunca obtendrás el valor total. La gente piensa que estás desesperado, así que pide más».

A lo largo de su mandato, Ferguson se apegó en gran medida a sus propios consejos, a pesar de dos de sus fichajes más exitosos a principios de 2006. Nemanja Vidic y Patrice Evra fueron contratados desde sus respectivos clubes por un total de £12,5 millones, pero no brillaron de inmediato y se tomaron tiempo para encontrar su lugar en Old Trafford.

Si bien el éxito de los costosos fichajes de enero ha variado, hay excepciones notables, como el capitán del United, Bruno Fernandes. En cuanto a la ventana de transferencia actual, se ha informado que el United ha elaborado una lista corta de ocho mediocampistas centrales para fortalecer el equipo de Amorim.

Según el Daily Mail, Elliot Anderson del Nottingham Forest encabeza la lista de deseos del club, aunque parece poco probable que se llegue a un acuerdo ya que su equipo lucha contra el descenso. Carlos Baleba, del Brighton, y Adam Wharton, estrella del Crystal Palace, estuvieron fuertemente vinculados con el United durante el verano.

Elliot Anderson ha sido vinculado con un traslado al Manchester United (Imagen: Gaspafotos/MB Media/Getty Images)

El centrocampista del Atlético de Madrid, Conor Gallagher, fue sugerido anteriormente como un objetivo potencial. Además, se ha vinculado a James Garner del Everton con un regreso a Old Trafford.

Otros prospectos mencionados en el informe incluyen a Tyler Adams del Bournemouth, el centrocampista de los Wolves Joao Gomes y el internacional portugués Ruben Neves, que actualmente juega en el Al-Hilal. Queda por ver si el United decidirá hacer todo lo posible en enero, pero Amorim ha carecido de opciones en el mediocampo en las últimas semanas.

Las lesiones de Bruno Fernandes y Kobbie Mainoo dejaron al dúo del United, Casemiro y Manuel Ugarte, en el mediocampo contra los Wolves, con el joven talento Jack Fletcher tras el descanso. Se dice que Ferguson respalda a Amorim utilizando jugadores de la academia juvenil del club para abordar el problema del mediocampo, en lugar de buscar una solución costosa en la ventana de transferencias de enero.

Bruno Fernandes llegó al United procedente del Sporting CP en enero de 2020 (Imagen: Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images)

Una de las pocas excepciones que hizo Ferguson durante su mandato fue el fichaje de Louis Saha procedente del Fulham a principios de 2004. El delantero rápidamente justificó su tarifa de £ 12,85 millones anotando siete goles en sus primeros catorce partidos.

El veterano delantero Henrik Larsson también fue contratado en calidad de préstamo a corto plazo en 2007, cuando Ferguson buscaba un impulso inmediato. Sin embargo, la mayoría de sus operaciones de enero tenían como objetivo asegurar perspectivas a largo plazo.

Wilfried Zaha se convirtió en el último fichaje de la era Ferguson cuando selló su traspaso de £10 millones procedente del Crystal Palace en enero de 2013. Visto como una perspectiva de futuro, fue inmediatamente cedido de nuevo al Palace. La temporada siguiente, Zaha hizo sólo cuatro apariciones en su única campaña en el United antes de regresar a Palace de forma permanente ese verano.