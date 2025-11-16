Sir Alex Ferguson no me habló durante años después de que dejé el Manchester United, pero no me arrepiento de mi partida.

Un excentrocampista del Manchester United reveló lo que sucedió cuando le dijo a Sir Alex Ferguson que se marchaba de Old Trafford.

Sir Alex Ferguson fue famoso por sus reacciones ante la decisión de los jugadores del Manchester United de abandonar Old Trafford. (Imagen: John Peters/Manchester United vía Getty Images)

El excentrocampista del Manchester United Liam O’Brien admitió que Sir Alex Ferguson tardó algunos años en volver a hablar con él después de unirse al Newcastle en 1988.

O’Brien se mudó a Old Trafford en 1986 después de impresionar con el Shamrock Rovers en su Irlanda natal. Pasaría poco más de año y medio en Manchester antes de decidir trasladarse a St James’ Park.

El mediocampista sólo jugó 34 partidos con los Rojos, pero eso no impidió que Ferguson estuviera furioso con el irlandés por decidir irse. Reflexionando sobre la conversación que tuvo con el legendario manager antes del lanzamiento de su nuevo libro Pass Master, O’Brien le dijo a Chronicle Live: «No esperaba que quedara impresionado por las noticias que tenía que contarle.

«Tengo algo que decirte», dije. «Estoy buscando un contrato con el Newcastle United». Hubo un momento de silencio.

«Una pausa embarazosa. No quedó nada impresionado. Me atravesó. ¿Quién hubiera pensado que dejaría un club como el Manchester United?»

‘Después de haber dicho su artículo, el teléfono se cortó. De repente.

«Alex Ferguson tardó un tiempo en volver a hablar conmigo. Cuando lo encontré unos meses más tarde, no dijo nada. Al final el hielo se derritió, aunque tardó algunos años».

«Se sugirió que Alex y yo habíamos tenido una gran pelea antes de dejar Old Trafford, pero ese no fue el caso. No hubo ninguna gran pelea.

«¿Me arrepiento de haber dejado el Man United, especialmente teniendo en cuenta lo que lograron con Ferguson? No, no lo hice y no lo hago ahora, todos estos años después».

Liam O’Brien fotografiado durante su regreso al Manchester United con el Newcastle en agosto de 1993.

A pesar de que su relación con Ferguson se volvió fría tras su marcha, el técnico que ahora tiene 61 años puede recordar un momento en el que el técnico escocés mostró su lado más suave. Después de ser expulsado en su debut con el United en Southampton por televisión en vivo, O’Brien fue objeto de escrutinio como nunca antes.

Sir Bobby Charlton incluso irrumpió en el autobús del equipo antes de que abandonara la costa sur para criticar a O’Brien por su entrada a Mark Dennis. Pero el excentrocampista dijo que Ferguson era mucho más comprensivo con la situación.

«Jugué en ITV contra Southampton. Sir Alex Ferguson me hizo debutar con el Man United en el Dell», añadió.

«Creo que en Irlanda fue la primera vez que se transmitió fútbol en vivo desde Inglaterra, así que todos mis amigos y familiares estaban mirando. Me dijeron que vigilara a Mark Dennis en el centro del campo y que estaba ‘sucio’.

«Fui a por una entrada y Dennis salió peor. Pensé que sería una tarjeta amarilla, antes recibías una advertencia. Luego, el árbitro sacó la tarjeta roja después de 85 segundos.

«Regresé al vestuario sabiendo que todos en casa estaban mirando. Te pone en un lugar oscuro y te preguntas cómo te irá en un club como el Man United. Fergie realmente pensó que había insultado al árbitro».

“Vio el vídeo conmigo en el autobús del equipo, pero no me multó porque sabía que había sido una decisión equivocada.

«Todos los gerentes tienen lados buenos y malos. Hay que mostrar algún tipo de crueldad para ser gerente.

Pero Fergie se preocupaba ante todo por sus jugadores. el era como [Kevin] Keegan y siempre apoyaría a sus jugadores».