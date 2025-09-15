Sir Alex Ferguson lanzó la erupción de 19 palabras y le dijo a Man Utd Player que ‘Encuentre el nuevo club’

Sir Alex Ferguson era famoso por sus legendarias erupciones con sus jugadores y el antiguo estadísticas del United Henning Berg recibió un vestido de la toma que probablemente recordará el resto de sus días

Henning Berg recibió una vez el tratamiento con secador de pelo de Sir Alex (Imagen: Jamie McDonald /Allsport)

El legendario gerente de Manchester, Sir Alex Ferguson, estuvo tan furioso en la dirección del antiguo Red Devil Henning Berg que le dijo al jugador que encontrara un nuevo club.

Si bien Ferguson es conocido por su éxito astronómico con United, su temperamento feroz en el vestuario era igual de famoso. En solo 19 palabras, le dio a Berg un vestido para recordar y decir: «Ni siquiera se moleste en volver a levantarse, encontrar un nuevo club cuando se haya ido con su equipo nacional».

Berg jugó en Old Trafford entre 1997-2000. Estaba a la vista del icónico disparo en su último año en el club después de que United, que fueron los campeones gobernantes de Europa, fueron derrotados de la competencia por el Real Madrid.

United había logrado asegurar un empate 0-0 en el Santiago Bernabeau en la primera etapa. Sin embargo, perdieron el uso de regreso 3-2. Según el ex jugador y gerente de United, Ole Gunnar Solskjaer, Ferguson Berg negó el papel que jugó la estrella noruega en United Confred.

Según Solskjaer, en Poner unido Por Andy Mitten» El incidente en Madrid fue el comienzo del fin de la carrera unida de Berg, con el noruego más tarde arriesgó la ira de Ferguson.

Ole Gunnar Solskjaer, Henning Berg y Ronny Johnson celebran después de ganar la Premier League de 1999 (Imagen: 1999 Manchester United)

«El juego en casa [against Madrid] Fue donde Redondo hizo la rueda trasera más allá de Henning «, dijo Solskjaer». Henning no estaba de vuelta, pero estaba en la posición de espalda cuando sucedió y esta fue su última temporada completa en United. Pasó mal en ese momento. Henning fue un muy buen jugador y un buen tipo.

«Era al 100 por ciento, no quería cabezas de periódicos, pero podías confiar en él, arriba y la próxima temporada. Pero la próxima temporada salió durante el descanso en West Ham cuando ganamos 2-0, pero logramos 2-2 y fuimos dañados por el Gaffer después de ese juego.

«Él dijo:» Ni siquiera te molestes en volver a levantarte, encontrarte un nuevo club cuando te hayas ido con tu equipo nacional. «Miré ese pensamiento:» Realmente no quiere decir eso, lo dice en el calor del momento «, lo que creo que fue.

Ferguson estaba furioso con Henning Berg (Imagen: 2011 Manchester United FC)

«Al día siguiente, Steve McClaren [then-United assistant manager] Nuestro teléfono casero llamó a mi madre y mi papá en Noruega. No tenía un teléfono móvil, no estaba tan ocupada que la gente pudiera agarrarme. Steve me pidió que hablara con Henning y dijera que el Gaffer no lo decía en serio y calmaría la situación de lo que hice. Pero Henning nunca jugó otro juego para United. «

Bergberg, ahora de 56 años, aplicó su lado de los eventos en el UTD -Podcast, reveló cómo era posible pararse al frente y son centrales para el famoso tratamiento de ‘secador de pelo’ de Ferguson.

«Jugamos a West Ham lejos. Creo que vine durante el descanso», dijo Berg. «Entonces Joe Cole era una estrella emergente joven. No lo habíamos visto demasiado. Técnicamente era demasiado bueno e hice uno [foul for a] Castigo, por lo que West Ham obtuvo un gol de la penalización. Entonces creo que Paolo di Canio lo cruzó para anotar el ecualizador.

La historia proviene del libro ‘traer united’ (Imagen: traer a United)

«Corté el pase en el interior y luego se desvaneció, como siempre lo hizo, luego se dio la vuelta y lo cortó, y también tuve la culpa de eso [laughs]. Él [Ferguson] Estaba un poco enojado después del juego, esto es cierto. «

Aunque Berg se fue poco después, reveló que Sir Alex nunca se disculpó por su explosiva diatriba. «Hablamos de eso la semana siguiente», continuó Berg.

«Él gritó en la oficina y dijo:» Escucha, sé lo que dije. «Y explicó por qué dijo estas cosas, pero también dijo:» Tal vez fue esto y esto … «Eso estuvo bien. Pero no se disculpó por lo que dijo. Porque lo es, y nunca debería hacer eso. Así que creo que lo trató de una buena manera».

Berg ganó dos títulos de la Premier League con United y formó parte del legendario lado ganador de agudos de 1999. Continuó con Blackburn Rovers y luego se mudó a los Rangers, donde se retiró en 2004.

