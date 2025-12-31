Sir Alex Ferguson lamentó el fichaje ‘desastroso’ que le costó al Man United £17 millones

Sir Alex Ferguson calificó uno de sus fichajes como «un desastre» al reflexionar sobre su etapa como entrenador del Manchester United.

Sir Alex Ferguson dio un golpe con uno de sus fichajes en el Manchester United (Imagen: John Peters/Manchester United vía Getty Images)

Sir Alex Ferguson fue elogiado por muchos de sus fichajes en el Manchester United, pero incluso él cometió errores durante el mercado de transferencias. El legendario entrenador, que celebra su 84 cumpleaños el miércoles, describió en una ocasión la etapa del centrocampista Owen Hargreaves en Old Trafford como «un desastre».

El internacional inglés llegó al United procedente del Bayern de Múnich en 2007 con una gran trayectoria. El nuevo hombre de £ 17 millones había ganado cuatro títulos de la Bundesliga y la Liga de Campeones durante su estancia en el club alemán, y Hargreaves también obtuvo aplausos en el escenario internacional por sus actuaciones estelares en la Copa del Mundo de 2006.

Como mediocampista defensivo, fue visto como un posible sucesor de Roy Keane y disfrutó de un éxito inicial. Hargreaves jugó 34 apariciones en su temporada de debut y el equipo de Ferguson consiguió un doblete memorable en la Premier League y la Liga de Campeones, incluido un gol en la desafortunada tanda de penaltis contra el Chelsea.

Al año siguiente, sin embargo, su suerte se deterioró rápidamente, con un problema recurrente de tendinitis rotuliana que lo dejó fuera y prácticamente puso fin a su carrera. Hargreaves sólo haría cinco apariciones más durante las siguientes tres temporadas, lo que llevó a Ferguson a calificarlo como uno de sus fichajes más decepcionantes.

Sky Sports tiene un paquete con descuento de Premier League y EFL Este artículo contiene enlaces de afiliados, recibimos una comisión por las ventas que generamos a partir de él. Más información £49 £35 Aire Compra Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete Essential TV y Sky Sports para la temporada 2025/26, ahorrando a los miembros £ 336 y ofreciendo más de 1400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará un mínimo de 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, frente a un máximo de 100 más.

En su autobiografía de 2013, Ferguson escribió: «Comenzamos a hacer una oferta por él. Pero estudié su historial y sentí una pizca de duda.

«No tenía una buena atmósfera con él. David Gill trabajó duro en el acuerdo con el Bayern. Conocí al agente de Owen en la final del Mundial en Berlín. Un buen hombre, un abogado. Le dije que podíamos desarrollar a Hargreaves en el United».

Owen Hargreaves jugó 39 partidos con Sir Alex Ferguson en el Manchester United (Imagen: Matthew Peters/Manchester United vía Getty Images)

«Resultó ser un desastre. Owen no tenía ninguna confianza en sí mismo. No mostró suficiente determinación para superar sus problemas físicos para mi gusto.

«Le vi elegir con demasiada frecuencia la opción fácil en los entrenamientos. Fue uno de los fichajes más decepcionantes de mi carrera».

Hargreaves dejó el United al final de su contrato en 2011 y cruzó la brecha para unirse a su rival Manchester City, donde hizo cuatro apariciones durante otra temporada obstaculizada por lesiones antes de retirarse. El actual experto en deportes de TNT dijo esto antes HOMBRE Deportes cómo había respondido a las críticas de Ferguson.

«Lo llamé cuando me enteré», dijo Hargreaves en 2021. «Yo mismo me sorprendí. Mi familia estaba realmente sorprendida.

«Creo que cualquiera que me conozca sabe que cuando tenía 15 años, dejé mi casa solo para ir a un país donde no hablaba el idioma para jugar al fútbol. Dejé la comodidad del Bayern para jugar en el Man United porque quería representar al Man United, jugar para Sir Alex y ser parte de ese gran equipo».

Hargreaves ganó la Premier League durante su primera temporada en el club (Imagen: John Peters/Manchester United vía Getty Images)

«Nunca di el paso fácil. Jugué para un país en el que ni siquiera había nacido, porque quería ser el mejor. Según mis comienzos, ¡probablemente nunca debería haberme convertido en jugador de fútbol profesional! Pero trabajé a mi manera y obviamente no terminé como quería. En eso pasaron muchas cosas».

Y añadió: «Por muy decepcionante que fue que no me dejara jugar, porque cuando estaba en forma jugaba contra mí todo el tiempo. Le dije por teléfono que se lo había prometido, me rompió más que a él. Porque esa era mi carrera».

«Hasta el día de hoy, no he practicado ningún deporte desde entonces. Eso no es posible debido a mi rodilla. Si te olvidas del fútbol por un momento, mi carrera cambió de la noche a la mañana y para un joven que perseguía una pelota toda su vida, fue un día bastante importante. No he podido practicar deportes como ese desde entonces. Decir que salió como lo imaginé sería una mentira».