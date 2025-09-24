Sir Alex Ferguson irrumpió en la parte trasera de Man United Bus para detener a los jugadores que se gritaron entre sí

Sir Alex Ferguson era conocido porque tenía a sus jugadores bajo control, pero a menudo tenía que decirle a sus jugadores del Manchester United porque era demasiado fuerte.

Sir Alex Ferguson le diría a Wayne Rooney y sus compañeros de equipo que mantengan el ruido bajo (Imagen: 2008 Manchester United)

El legendario jefe del Manchester United Sir Alex Ferguson siempre irrumpió en la parte trasera del autobús del club y los miembros de su equipo de Lambaste porque eran demasiado ruidosos mientras jugaban videojuegos.

Gracias al antiguo Midfielder United Paul Scholes, quien habló en The Good, The Bad & the Football Podcast con Paddy McGuinness y el ex Butt de Red Devil Nicky.

Comenzó cuando McGuinness presentó una historia contada por la leyenda de Old Trafford Wayne Rooney. El máximo anotador de United reclamó parte del éxito astronómico del club, durante su tiempo en United, se debió a las relaciones a las que les va a los jugadores mientras jugan videojuegos en el autobús del equipo.

Varios jugadores de United se involucrarían en el juego, Socom en PlayStation Portable, incluidos Río Ferdinand, John O’Shea y Wes Brown. A pesar de las afirmaciones de Rooney, las sesiones de juego no fueron bien con Sir Alex, quien era conocido por gobernar con un puño de hierro.

Cuando se le preguntó sobre las afirmaciones de Rooney, Scholes explicó: «No jugué esos juegos, eran los niños más jóvenes del grupo.

«El PSP (PlayStation Portable) y Socom, y los escucho a todos gritando desde la parte posterior del autobús, y es una especie de juego de tiro, un juego de guerra, y es todo lo que puedes escuchar y fue molesto».

Paul Scholes contó la historia en un podcast (Imagen: Lo bueno, lo malo y el fútbol/youtube)

Aunque ha admitido que podría haber habido alguna ventaja para los juegos grupales, y agregó: «A veces es bastante divertido porque se tienen en la parte posterior y hay un pequeño compañero y también es un juego de equipo».

Rooney ganó cinco títulos de la Premier League y un título de la Liga de Campeones durante su tiempo en United. Hablando en su podcast de Titllless, la ex estrella de Erton abrió sobre cómo jugar al juego de disparos en línea ayudó a hacer que sus compañeros de equipo hablaran más.

«Realmente creo que una gran parte de nuestro éxito fue jugar en la PSP», dijo Rooney. «Nos permitió comunicarnos más: solíamos jugarlo en el avión, en el autobús del equipo.

«Yo sería, Río [Ferdinand]Michael Carrick, John O’Shea, Wes Brown. Tienes que hablar, debes tener la razón táctica, revivir a las personas cuando son asesinados y fue una gran parte de nuestro éxito: pregúntale a uno de esos jugadores, fue brillante. «

