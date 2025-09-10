El arquero firmado del Manchester Senne Lammens de Royal Amwerp en el día de la fecha límite de la transferencia, pero Ruben Amorim ha sido advertido de que no resolverá sus problemas en la espalda

Manchester United -Boss Ruben Amorim ha sido advertido de que comenzar a Senne Lammens sería un error (Imagen: Getty Images)

Ruben Amorim ha sido criticado por apostar.

El tapón de tiro belga llegó al Manchester United en el día de la línea de transferencia de la transferencia después de un cambio de £ 18.2 millones de Royal Amwerp. Andre Onana ahora está listo para irse con un préstamo de temporada en el equipo turco Trabzonspor después de una serie de errores caros.

No está claro si Lammens se convierte inmediatamente en el portero de la primera opción de United, con Altay Bayindir, la campaña comenzó como la opción preferida de Amorim entre los mensajes. Sin embargo, también recibió críticas, especialmente por su parte en el objetivo de Riccardo Calafiori durante el recaudador de cortinas de la Premier League de United, porque perdieron 1-0 ante el Arsenal.

A pesar de los continuos porteros del club, el ex arquero de Senigent y Wrexham Ben Foster advirtió que Amorim tomaría una decisión peligrosa si confía en los Lammens de 23 años que actúan regularmente en la división superior de Inglaterra.

«Manchester United tiene un hijo de la liga belga, que nunca jugó para el primer equipo belga», dijo Foster en su Fozcast -Podcast.

«Jugó alrededor de 60 partidos del primer equipo en su carrera y esperan que este tipo pueda adaptarse no solo a la Premier League, sino que también se adapta al Manchester United. Simplemente huele a poner una ayuda de banda (yeso).

Senne Lammens firmó para el Manchester United en la fecha límite del día de transferencia (Imagen: Manchester United a través de Getty Images)

«No esperaría que un equipo de la Premier League firmara a un guardián de la Liga Belga que nunca jugó para el equipo nacional, ni siquiera un equipo recién promocionado, y no como titular. Es un riesgo».

Lamens solo dio 32 goles la temporada pasada en 30 viajes en la división superior de Bélgica para Royal Amwerp, con siete hojas limpias durante la campaña. También afirmó que el jugador del jugador del mes es Uitseque, y ha hecho 173 salvamentos durante toda la temporada y está convencido de que puede ofrecer firmeza a la línea de fondo porosa de United.

«Creo que si quieres ser un buen guardián, deberías ser una roca detrás de la defensa», dijo Lammens. «Tienen que confiar en ti y contar contigo en momentos difíciles. Eso es algo de lo que estoy orgulloso. Por supuesto que puedo mejorar porque el siguiente nivel es más grande, pero es uno de mis atributos de los que estoy orgulloso e intento mejorar.

«Mis padres también están muy tranquilos y recolectados, pero [I also developed this mentality] De crecer, cuando estaba en el equipo juvenil y pensé en el portero que quería ser más tarde en mi vida.

«Creo que uno de los mejores atributos que puede tener como portero permanece tranquilo bajo presión, en todas las circunstancias, incluso si comete un error o algo así. Simplemente continúa e intenta darle lo mejor».

Mientras tanto, Thibaut Courtois cree que United ha adquirido un «gran talento» en Lammens. La estrella del Real Madrid y Bélgica expresaron sus puntos de vista sobre la transferencia al Río Ferdinand, quien luego compartió la opinión del portero sobre su compatriota en su canal de YouTube.

Ferdinand dijo: «Me contó sobre Lammens porque es un jugador belga, y solo me dio la cabeza de cómo es.

«Dijo que es un gran talento, claramente aún no experimentado, pero cree que su estilo también será adecuado para la Premier League. Esa es una recomendación de probablemente uno de los mejores tres guardianes del mundo, Thibaut Courtois, así que lo tomo».

