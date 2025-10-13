Siete jugadores que podrían perderse el Liverpool vs Man United después de que una estrella clave tuviera que irse por lesión

El Manchester United regresa a la acción de la Premier League contra el Liverpool en Anfield el domingo después del parón internacional de octubre, con nuevas preocupaciones sobre lesiones.

Ryan Gravenberch fue llevado a Holanda durante el entretiempo (Imagen: Icon Sport vía Getty Images)

Dos problemas de lesiones potencialmente importantes han surgido antes del gran partido de la Premier League del Manchester United contra el Liverpool en Anfield este domingo. Ruben Amorim ha visto disminuir las preocupaciones sobre su estado físico en las últimas semanas, con el regreso de jugadores como Matheus Cunha, Diogo Dalot y Mason Mount.

Este último marcó su primera titularidad desde agosto con un gol en la victoria por 2-0 sobre el Sunderland antes del parón internacional de octubre. Después de eso, Amorim buscará victorias consecutivas en la Premier League por primera vez desde que asumió el cargo.

Un gran aspecto positivo es que podría dirigirse a Merseyside con todo el equipo disponible. Lisandro Martínez ha dado un paso importante para regresar a la acción después de regresar a los entrenamientos, aunque es probable que haya vuelto a la acción después de dañarse el ligamento cruzado en febrero.

Noussair Mazraoui Fue descartado para el último partido del United pero tiene posibilidades de jugar contra el Liverpool. Arne Slot, por otro lado, tiene preocupaciones potencialmente importantes sobre una serie de jugadores clave, dos de los cuales son bastante nuevos.

Ibrahima Konate Se vio obligado a retirarse en la derrota ante el Chelsea y no pudo recuperarse de ese problema en el muslo, lo que llevó a Francia a anunciar el fin de semana que había regresado a Liverpool.

Cuando fue sustituido el fin de semana pasado, Ryan Gravenberch ocupará el puesto de defensa central, pero es posible que Slot no pueda hacerlo si el primero no está disponible. Esto se debe a que fue sustituido en el descanso durante la victoria de Holanda contra Finlandia en las eliminatorias para el Mundial.

«Ryan indicó que tenía algunos problemas menores en los isquiotibiales», admitió el seleccionador nacional Ronald Koeman. «Obviamente no asumimos ningún riesgo con eso».

Después del partido, Gravenberch dijo: «En parte tuvo que ver con la forma física. La temporada es larga, así que fue por precaución. Me siento bien y tengo la confianza del entrenador».

(Imagen: (Foto de Hakan Akgun/Anadolu vía Getty Images))

eso ya estaba confirmado alison No estaría disponible durante varias semanas durante el verano debido a un problema en el tendón de la corva. Juan LI Sufrió un grave problema en la rodilla el mes pasado.

También hay dudas al respecto. nos rompemosEl estado de salud de Japón tras quedar fuera de la convocatoria de Japón debido a una lesión no especificada.

