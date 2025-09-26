Siete jugadores pueden Miss Brentford vs Manchester United después de las actualizaciones de Ruben Amorim

El último Manchester United como Ruben Amorim and Co. se prepara para Brentford en la Premier League

Manchester United y Brentford tendrán jugadores al margen para su colisión de la Premier League este fin de semana.

Ruben Amorim está preparando el equipo United para las abejas durante su viaje al estadio de la comunidad GTech durante el inicio del almuerzo del sábado. United entra en el juego después de derrotar al Chelsea en Old Trafford el fin de semana pasado y ahora estará decidido a eliminar los tres puntos de casa.

United estará sin diferentes miembros de su equipo para la colisión contra Brentford. Un jugador que está excluido es Amad dialloEso no ocurrirá después de que se le haya otorgado una licencia compasiva después de un lapso familiar.

«Amad no está aquí, alguien en su familia murió y le damos todo el apoyo.

«Para Amad estamos aquí para él, es un momento difícil. En tales momentos no es lo más importante [football]. Podemos ganar sin Amad, pero también queremos ganar para Amad. «

United también estará sin Noussair mazraoui Y Lisandro MartínezAmbos están fuera de juego con lesiones. Casemiro Tampoco está disponible porque sirve una suspensión de un juego para la tarjeta roja que recogió en la victoria sobre Chelsea.

También se espera que Brentford algunos de sus jugadores más importantes no estén disponibles para la selección. Reiss Nelson Hay dudas sobre sufrir enfermedades en los días previos a la colisión contra United.

Nunes de Gustavo Y París Maghoma Se espera que se pierda el juego debido a una lesión, donde el dúo aún tiene que aparecer para Brentford en lo que va de la temporada.

