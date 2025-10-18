Siete jugadores podrían perderse el Man City vs Everton por lesiones antes del partido de la Premier League

Noticias sobre lesiones del Manchester City de cara al partido de la Premier League contra el Everton.

Abdukodir Khusanov fue expulsado en el descanso del empate de la Premier League entre Manchester City y Arsenal

El Manchester City vuelve a la acción el sábado por la tarde con un partido de la Premier League contra el Everton.

Los Blues están invictos en siete partidos y han mostrado una marcada mejora en resultados y rendimiento antes del parón internacional de octubre.

El City espera mantener el impulso contra el equipo de David Moyes, pero tendrá que hacerlo sin Rodri. El talismán español permanece fuera de juego después de retirarse contra el Brentford la última vez por una lesión en el tendón de la corva.

El jugador de 29 años se retiró de la selección española, pero esperaba estar en forma para la visita de los Toffees. Sin embargo, aún no ha vuelto a entrenar y no estará en el Etihad.

Abdukodir Khusanov también está lesionado, mientras que el City tiene dudas sobre Omar Marmoush y Rayan Ait-Nouri a pesar de que ambos han vuelto a entrenar.

Al Everton también le faltan varios jugadores para el encuentro. Jarrad Branthwaite ha vuelto a entrenar junto a Merlin Rohl antes del viaje al City, pero el partido podría llegar demasiado pronto para participar desde el principio. Nathan Patterson está fuera de juego y se perderá el encuentro.

«Tenemos algunas personas, tenemos a Jarrad de nuevo en el césped, tenemos a Merlín de nuevo en el césped, pero desafortunadamente Patto (Nathan Patterson) se lesionó en el partido sub-21 a mitad de semana», dijo Moyes.

«Así que están sucediendo todo tipo de cosas. Pero todos los clubes serán iguales, todos regresarán de sus compromisos internacionales y tratarán de preparar a sus jugadores nuevamente y averiguar en qué condiciones se encuentran, por lo que no somos diferentes a los demás».

