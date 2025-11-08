‘Siento’ que Erling Haaland envía al Manchester City el mensaje de que el Liverpool odiará al FC

El delantero del Manchester City Erling Haaland habló sobre su forma y su relación con Pep Guardiola antes del partido contra el Liverpool.

Erling Haaland

Erling Haaland nunca se ha sentido mejor mientras se acerca a un nuevo récord en la Premier League.

Pep Guardiola celebrará su partido número mil como entrenador contra el Liverpool el domingo, pero Haaland podría haber acaparado los titulares si hubiera trabajado a tiempo completo. Después de haber marcado 27 goles en 17 partidos con su club y su selección esta temporada, el delantero del City solo necesita dos más en la Premier League para superar la marca de los 100.

Haaland tiene 16 partidos para marcar esos dos goles, reemplazando a Alan Shearer como centurión más rápido, y estará en el centro de un ataque del City que ha marcado siete goles en el Etihad desde el domingo pasado. Aunque será necesario un gran esfuerzo para mantenerlo en la cima, el jugador de 25 años nunca se ha sentido mejor antes de la visita del campeón Liverpool.

«Fue un buen comienzo y me siento muy bien. Siento que esta es la mejor versión de mí mismo», dijo. «Nunca me he sentido tan bien como ahora.

«Para mantenerme alerta tengo que mantener mi mente en el lugar correcto, recuperarme bien, recibir mucho tratamiento, comer las cosas correctas. Me conecto cuando necesito conectarme en el campo y me relajo lo más posible cuando estoy en casa.

«Se trata de permanecer en la zona y tener ese equilibrio. Se trata de mantener los niveles de energía, estar motivado y hacer las cosas que son buenas para mi cuerpo y mi cerebro».

Haaland ha sido la punta de lanza de un equipo del City que va viento en popa bajo el mando de Guardiola mientras busca dejar atrás sus demonios de la temporada pasada. El Liverpool representa una de sus mayores pruebas y una oportunidad de vengarse de las derrotas en casa y fuera de casa ante el equipo de Arne Slot en sus encuentros más recientes.

El número 9 del City ha asumido responsabilidades de liderazgo adicionales esta temporada y continúa aprendiendo de Guardiola mientras los Blues buscan hacer una declaración de intenciones el domingo.

«Desde que llegué al City me ha estado ayudando con los movimientos y tratando de meterme en situaciones en las que pueda marcar goles. Él es Pep Guardiola, es un genio», dijo.

«¡Ha sido un buen viaje hasta ahora! Hay una razón por la que ha ganado tanto: por su dedicación y trabajo duro. Basta mirar todo lo que ha hecho por este club y en su carrera: es fantástico».

«Se trata de trabajar juntos: tenemos que escucharlo, él nos dice qué hacer y cómo jugar. Tenemos que actuar para él porque se lo merece».

