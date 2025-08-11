‘Siempre’ – Benjamin Sesko les dice a los fanáticos del Manchester United lo que pueden esperar de él

El delantero de New Man United Benjamin Sesko ha explicado qué tipo de jugador sigue su traslado a Old Trafford desde RB Leipzig.

Benjamin Sesko espera comenzar en el Manchester United. (Imagen: Manchester United Football Club.)

Benjamin Sesko ha revelado lo que los fanáticos del Manchester United pueden esperar de él después de haber venido al club del equipo alemán RB Leipzig.

Sesko cerró su mudanza a Old Trafford el sábado y fue presentado a los seguidores antes del amistoso con Fiorentina. Ha firmado un acuerdo de cinco años.

United estaba buscando un delantero durante todo el verano y están convencidos de que Sesko ofrecerá los objetivos que necesitan desesperadamente. Anotó 21 veces para Leipzig la temporada pasada y su potencial fue elogiado por el entrenador en jefe Ruben Amorim y el director de fútbol Jason Wilcox.

Espere que debute para United cuando se enfrenten al Arsenal en su primer partido de la Premier League el domingo, Sesko ha explicado qué tipo de cualidades agregará al equipo de Amorim y para determinar su deseo de atacar espacios en áreas hacia adelante.

Sesko le dijo a los medios del club: «Soy un poco el hombre que está listo para atacar, para estar en el frente, cuando hay un espacio para correr adentro.

«Por supuesto, si hay cruces, siempre será divertido, siempre estaré allí y creo que eso es lo importante».

Se espera que Slovenia International, de 22 años, se pare junto a Bryan Mbeumo y Matheus Cunha en el centro del nuevo aspecto de United. El trío anotó 58 goles para sus antiguos clubes en todos los partidos la temporada pasada.

Espero trabajar con Amorim, agregó Sesko: «Por supuesto, creo que esta es una parte muy importante del fútbol. [He is a] Gran chico, un gran entrenador.

«Entonces, cuando comienzas, es importante».

Kick -Off -Man United Pre -Season Guide 2025/26 La cuenta regresiva está en camino a la campaña de la Premier League de 2025/26, y nuestra guía para la temporada es la forma ideal de prepararse para la acción que ocurre. ¡Además de un análisis y opinión en profundidad sobre su club, pusimos el foco en cada equipo que lucha por la gloria superior o simplemente sobrevive en la competencia más dura del mundo! También una guía completa para luminarias, para que no te pierdas un juego en el que será una temporada emocionante. Compra tu copia ahora

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro podcast Red Manchester, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.