‘Si soy el hombre correcto’ – Ruben Amorim ya le ha dado a Man United Clear Ultimatum

Ruben Amorim ha estado a cargo del Manchester United por menos de un año, pero ya está bajo presión después de un mal comienzo de temporada

Ruben Amorim levanta la vista durante el Derby de Manchester (Imagen: Getty Images)

Cuando sucedió a Erik Ten Hag como entrenador en jefe del Manchester United, Ruben Amorim se dio una fecha límite de dos años para demostrar su valor, pero siente el calor por menos de un año en el trabajo.

El domingo, Amorim’s United ofreció una actuación mate en una derrota por 3-0 ante Manchester City, dejando su equipo con solo 31 puntos de 31 partidos de liga.

Se están haciendo preguntas sobre el antiguo jefe de CP Sporting, y sus comentarios de su primera semana para estar a cargo han surgido. «En dos años entenderá si soy el hombre adecuado para estar en este proceso», explicó Amorim en noviembre de 2024. «En dos años puede entender si desea continuar en este camino o si desea cambiar».

En ese momento pidió paciencia y dijo: «Sé que tenemos que ganar en los juegos del Manchester United. Necesitamos mucho tiempo porque es una competencia difícil, tenemos que mejorar mucho para ganar el título. Tenemos que cambiar el aspecto físico del equipo. No sé cuánto tiempo llevará», dijo.

A pesar de los desafíos, la primera temporada de Amorim tuvo sus lugares claros, incluida una carrera hacia la final de la Europa League. United, sin embargo, no tenía Bilbao, lo que significa que no tienen fútbol europeo esta temporada.

Ruben Amorim y sus jugadores del Manchester United después de la derrota del Derby de septiembre (Imagen: Camera Sport a través de Getty Images)

Desde la última derrota, ha recibido un apoyo sustancial en el mercado de transferencias, con £ 200 millones invertidos en atacar la potencia de fuego a través de las adquisiciones de Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko.

Sin embargo, después del revés en el estadio Etihad que su equipo dejó este período con solo cuatro puntos de cuatro juegos, afirmó que no dejaría sus creencias centrales.

Reconoció que la decisión final sobre la posición de gestión de United está por encima de su control y la jerarquía dice que si quieren cambiar el estilo de juego, deberían traer a otro gerente.

Ruben Amorim habla después de Manchester City vs Manchester United

«Si quiero cambiar mi filosofía, cambiaré», dijo. «Si ese no es el caso, tienes que cambiar al hombre. Lo haremos que cada juego que perdamos. No creo en él, en el sistema o lo que sea. Creo en mi camino y jugaré a mi manera hasta que quiera cambiar.

Mi mensaje es que voy a dar todo. Haré todo, siempre pensaré en lo que es mejor para el club. Ese siempre fue el mismo mensaje. No es mi decisión, el resto (Over o United Change Manager). Hasta que esté aquí, haré lo mejor que pueda. Tengo muchas ganas de ganar juegos. Sufro más que ella. «