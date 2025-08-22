Las últimas noticias más nuevas del Manchester United como una cláusula importante se vuelven activo en el acuerdo de propiedad de los Gigantes de Old Trafford.

El jeque Jassim anteriormente hizo una promesa en medio de la adquisición del hombre. (Imagen: papá)

El sheikh jatari de Qatar Jassim bin Hamad al -Thhani ya ha informado su visión para el Manchester United, anteriormente, en medio de los informes de que los Glazers ahora pueden vender el club, por completo.

Según el Daily Mail, una cláusula que se incluyó en el acuerdo entre INEOS y los Glazers, para que la familia estadounidense pudiera vender todo su interés en el club, estuvo activo este mes.

Abre la puerta a una mayoría o completa adquisición del club de fútbol, ​​en el que se suponía que Sir Jim Ratcliffe tenía los primeros dibs en las acciones restantes de Glazers. Por el momento, sin embargo, parece poco probable que haya algún movimiento en la propiedad del club.

Ese informe del Daily Mail ha demostrado que las fuentes con conocimiento de la Fundación 92 del jeque Jassim han afirmado que hay «cero interés» para actuar en la cláusula activa. Se dice que el interés en Qatar en otros lugares se ha movido a «mega proyectos» en otros campos deportivos.

Qatar actualmente está tratando de organizar los Juegos Olímpicos 2036, con proyectos auxiliares poco probables que obtienen luz verde. También se afirma que el grupo de jeque Jassim Jassim Jassim para comprar un club líder en Europa ya no está en su agenda.

En 2023, se hizo un intento de jeque Jassim para asegurar una adquisición completa del club de £ 4.79 mil millones, a favor de la compra minoritaria de Sir Jim. En ese momento, su consorcio distinguió su visión del club de fútbol y se convirtió en entusiastas de los seguidores.

«La oferta planea traer al club de regreso a su antigua gloria», dijeron. «La oferta será completamente libre de deudas, a través de la Fundación Nine Two de Sheikh Jassim, que intentarán invertir en los equipos de fútbol, ​​el centro de entrenamiento, el estadio y la infraestructura más amplia, la experiencia de los fanáticos y las comunidades que apoyan al club.

«La visión de la oferta es que el Manchester United es conocido por la excelencia futbolística y se considera el club de fútbol más grande del mundo».

