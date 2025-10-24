Senne Lammens dijo algo que debe seguir haciendo en el Man United después de la prohibición del vestuario

Senne Lammens parece ya instalado como portero del Manchester United y el joven belga ahora ha recibido algunos consejos

Joleon Lescott tiene algunos consejos para Senne Lammens del Manchester United (Imagen: en la batidora)

El exdefensor del Manchester City Joleon Lescott instó a Senne Lammens a permanecer fuera del radar del Manchester United. El portero de 23 años ha sido titular en los dos últimos partidos del club en la máxima categoría y ha impresionado en ambos encuentros.

Dado que los cedidos Andre Onana y Altay Bayindir no pudieron lograrlo con Ruben Amorim, Lammens fue fichado por el Royal Antwerp belga por £ 18,1 millones en la fecha límite.

Se esperaba que ocupara el puesto titular entre los palos y, después de adaptarse durante un tiempo, debutó contra el Sunderland en una victoria por 2-0.

Lammens no se rindió en su debut y jugó un papel crucial pero discreto en la victoria del United por 2-1 sobre el Liverpool el fin de semana pasado. Su carácter refleja este enfoque. Según los informes, ha prohibido hablar de la portería a cero en el período previo a un partido porque lo considera de mala suerte.

Esta superstición se aplica a compañeros de equipo y familiares. Lescott, dos veces campeón de la Premier League, ha instado a Lammens a pasar desapercibido, ya que es una buena indicación de que un portero está jugando bien.

“Creo que los jugadores defensivos y los porteros, cuanto más desapercibidos pasan en el juego, mejor se desempeñan”, dijo Lescott. en el mezcladorofrecido por Sky Bet.

Lammens dejó la portería a cero en su debut y volvió a realizar una buena actuación ante el Liverpool (Imagen: Getty)

«Si no hablamos de Lammens, es algo bueno. Es positivo. Después de cinco o seis partidos de repente pienso: ‘Oh, está en la portería’. Entonces piensas: ‘Sí, hizo un buen trabajo’.

«Es lo mismo con los defensores. Quiero decir, cuando escuchas sus nombres en la prensa, no están tramando nada bueno. Han marcado o han sido expulsados. No quiero eso. Sólo quiero permanecer fuera del radar».

Lammens no fue el único nuevo fichaje que impresionó a Lescott contra el Liverpool. Matheus Cunha, que fichó por Old Trafford por £62,5 millones este verano, ocupó la posición de delantero centro en Anfield y causó problemas a la defensa del Liverpool.

Fue su actividad sin balón lo que Lescott encontró particularmente útil. Continuó: “Cunha demostró que es importante que los delanteros marquen, pero destacó la importancia de su papel.

Cunha también impresionó en Anfield (Imagen: Getty)

«Creo que sostener el balón es probablemente una de las cosas más subestimadas que un delantero debe hacer y en las que debe ser bueno. ¿Sabes a qué me refiero?

«Creo que la capacidad de mantener la posesión y simplemente aliviar la presión hace que el equipo entre en la cancha, ya sea que estés viajando o simplemente manteniendo el balón en alto y ocupando esa posición y a ese jugador. Cunha fue de primera categoría».

