Senne Lammens deja que el ex jugador de Man United se trague sus palabras en Ruben Amorim.

La arquera Senne Lammens del Manchester United impresionado por su debut contra Sunderland (Imagen: Manchester United a través de Getty)

Senne Lammens hace que sus críticos revisen su opinión sobre él nuevamente después de su impresionante debut en el Manchester United.

El tapón de disparo registró una pizarra limpia durante la victoria por 2-0 en la Premier League de United contra Sunderland el sábado después de que fue elegido para Altay Bayindir. El Bélgica Internacional, que llegó por £ 18 millones en la ventana de transferencia de verano en United desde Royal Amwerp, entregó una versión impresionante en Old Trafford.

Por ejemplo, la autoridad del joven de 23 años en su área de penalización era que los fanáticos incluso cantaban cantando «¿Estás destruido?» Una persona que inicialmente apreciaba las dudas sobre la firma de Lammens fue el ex portero del United Ben Foster, quien representó al club de 2005 a 2010 y actualmente está organizando su propio podcast.

El ex Scotstopper de Inglaterra y Wrexham quemó la adquisición del día de la fecha límite como una «compra de pánico» y «desesperado» cuando se completó la transferencia. Sin embargo, ahora parece haber cambiado su actitud después de mostrar a Lammens en su primera actuación y llamó al gerente de Ruben Amorim para otorgarle la camisa número 1 de forma permanente.

Hablando en el Podcast de Fozcast, dijo: «Fue un debut brillante. Creo que el debut es muy importante para un guardián para ese club y lo trató con bandera y banderín. Tienen que sostenerlo ahora.

«Si lo traen ahora, justo antes del descanso internacional, es una explicación, [saying]’Ahora eres nuestro portero número uno por el resto de la temporada. Veamos de qué estabas hecho. «

Altay Bayindir fue reemplazado por Senne Lammens en Doel para la victoria del Manchester United en Sunderland (Imagen: papá)

Los informes sugieren que los funcionarios de United han sido impresionados por Lammens desde su transferencia de Amberes. También se cree que se sienten justificados en su decisión de perseguir a la estrella en ciernes sobre un profesional más experimentado como Emiliano Martínez de Aston Villa.

Hablando en el podcast de Foster, el ex portero de England, Dave Watson, elogió la actuación del arquero contra Sunderland y Amorim elogió por su paciencia para integrarlo en el primer equipo de United.

Él dijo: «Para que él no reciba críticas y que se limpie, no puede ser un mejor comienzo. Esa es una gran plataforma para que continúe, y realmente estaré interesado en ver cómo lo hace.

Manchester United -Manager Ruben Amorim es elogiado por las fases graduales de Lammens en (Imagen: Martin Rickett/PA -Thread)

«A pesar de todo el palo que tenía Amorim, creo que habría sido fácil para él aclararlo cuando firmó. De hecho, creo que era bastante inteligente al esperar que el equipo recogiera un poco».

El ascenso de Lammens sigue la partida de Andre Onana después de un error durante dos años en Manchester. Según los informes, el camerunés está listo para un cambio permanente a Trabzonspor después de llegar al equipo turco al final de la ventana de verano con un préstamo de un préstamo estacional.

Onana ha tenido un comienzo prometedor en su nuevo club y administra dos hojas limpias en sus primeros cuatro juegos. Trabzonspor no tiene la opción de firmarlo permanentemente como parte de su acuerdo de préstamo con United, pero según los informes quieren mantenerlo.