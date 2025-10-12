Senne Lammens cuenta la verdad del Manchester United después de una transformación de £ 50 millones

El nuevo portero del Manchester United, Senne Lammens, elogió la renovación del campo de entrenamiento del club por valor de £ 50 millones y dijo que los jugadores no pueden tener excusas para no prepararse adecuadamente para los partidos.

Senne Lammens fotografiado en acción con el Manchester United contra el Sunderland (Imagen: Phil Oldham/Shutterstock)

Senne Lammens admitió que los jugadores del Manchester United «lo tienen todo para triunfar» y no pueden tener excusas para el fracaso tras la renovación del complejo de entrenamiento del club.

El United ha gastado 50 millones de libras en modernizar el complejo de Carrington, situado a media hora en coche de Old Trafford, convirtiendo el desgastado campo de entrenamiento en unas instalaciones de última generación.

Cristiano Ronaldo criticó el deterioro de las instalaciones de entrenamiento del club durante su desafortunada segunda etapa en el United, lo que llevó a su enconada salida justo antes de la Copa del Mundo de 2022 en Qatar.

Pero los comentarios de Ronaldo resonaron en toda la jerarquía del United después de su partida y llevaron a la tan esperada y radical reforma del complejo de entrenamiento para ponerlo a la altura.

El portero del United, Lammens, dijo que los jugadores tienen todo lo necesario para triunfar en el renovado complejo de entrenamiento

En ese contexto, Lammens, quien se ha establecido como el portero de primera elección del United en el día límite de £18,2 millones después de sólo un partido, dijo que a los jugadores no les falta nada.

«Aquí tenemos todo para triunfar, para ayudarnos en nuestra forma de entrenar y prepararnos para las competiciones», afirmó Lammens. “Así que eso no es excusa.

«Fue muy divertido. También es un paso adelante respecto a Amberes. Cuando vine aquí por primera vez, fue una verdadera revelación, así que sí, es muy divertido».

«Ha sido un gran cambio. El nivel en todo, en todos los aspectos, es mayor. Así que estuvo bien y el equipo me recibió con los brazos abiertos».

«Las primeras semanas fue un poco para acostumbrarme a todo, acostumbrarme a ello, pero ahora la última semana o dos han sido para entrenar muy bien y construir mi vida en Manchester, así que ha sido bueno».

Sir Alex Ferguson inauguró las nuevas instalaciones de entrenamiento del United, con una placa en honor a Kath Phipps, miembro del personal de larga trayectoria, en la recepción.

Las nuevas instalaciones del United en Carrington incluyen un área de gran altitud con múltiples bicicletas estáticas y máquinas de remo, con la capacidad de ajustar los niveles de humedad y temperatura para adaptarse a los jugadores individuales.

En la zona de la piscina, se han renovado y ampliado la sauna y los baños de vapor, con la incorporación de una piscina más pequeña con una cinta de correr submarina, que pueden utilizar los jugadores como parte de su rehabilitación de lesiones.

El vestuario del primer equipo es más grande y luminoso que antes, con pantallas táctiles instaladas en el espacio individual de cada jugador que muestran su régimen de entrenamiento y rutina del día, mientras que los ‘urinarios inteligentes’ ayudan a medir si un jugador está deshidratado y qué necesita hacer para rehidratarse.

Las instalaciones médicas de United también han experimentado una transformación masiva como parte de la renovación del campo de entrenamiento, con una resonancia magnética, una tomografía computarizada y un escáner de cuerpo completo recientemente instalados en el lugar.

Como admitió Lammens, los jugadores del United ahora tienen todo fuera del campo para tener las mejores posibilidades de éxito, lo que significa que ya no puede haber excusas para quedarse cortos a la hora de preparar los partidos.