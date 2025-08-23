Senne Lammens a Manchester United Transfer desbloquearía los rojos -redos – ‘Tienes que’

Se supone que la transferencia más reciente del Manchester United firma cerca de la firma de Senne Lammens de Amberes

La arquera Senne Lammens se ha convertido en una posible firma del Manchester United

Altay Bayindir no puede manejar las esquinas, Senne Lammens decenas de ellas.

El interés del Manchester United en el Royal Antwerp -Goalkeeper acelera en medio de la perspectiva para traer al belga a desafiar a Andre Onana por el lugar número uno.

Los focos a menudo se ponen en Old Trafford Keepers y la semana pasada brilló claramente en Bayindir. Ruben Amorim mostró confianza en el jugador de 27 años para entregarle los guantes contra el Arsenal, pero estaba gravemente revoloteando en una esquina temprana y Riccardo Calafiori siguió su camino, lo que resultó ser el único gol del juego.

El defensor de Amorim de Turquía Internacional después del juego, pero en el fondo el jefe debe saber que su número dos no es consciente. Con la incertidumbre sobre el lugar a largo plazo de Onana como la primera opción de Keeper y lo confiable cuando se pasa por alto, 40 debe acercarse, debe haber una reforma del departamento de porteros.

Lammens, un joven de 23 años que atrajo la atención en su país de origen, podría ser la primera parte del rompecabezas. Desde que se mudó de Club Brugge a Amberes, ha atraído la atención, obtuvo el reconocimiento internacional y se ha vinculado a varios clubes principales.

United podría dar un paso para el arquero calificado con 20 millones de euros y él traería una calma y confianza que Onana y Bayndir no han ofrecido.

«Como portero, debes mantener la calma para traer confianza en tus defensores y el resto del equipo», dijo Lammens en una entrevista en 2024 con Het Nieuwsblad.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 43 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 192 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

«No se supone que debes estar estresado entre los mensajes. Si un jugador juvenil me ha pasado, pero en los últimos años no me ha molestado en absoluto.

«Siempre dicen que me quedo emocionalmente en el nivel. Que soy estable y nunca subo o sube demasiado rápido. Por cierto, estoy contento con eso. Creo que es una buena cualidad para un guardián».

Es una cualidad que United se ha perdido en los últimos años. La perspectiva de un arquero tranquilo que ofrece una base en la parte posterior y una confianza en sus compañeros de equipo ofrecería a los Rojos una piedra angular en la que se pueden construir.

Sir Alex Ferguson dijo una vez que un gran guardián podría valer 15 puntos por temporada. Esta asociación no puede rechazar una oportunidad para mejorar su cuenta porque intentan desafiar a los seis primeros después de una sombría campaña 2024-25.

Lammens está lejos del artículo completado, pero es un distribuidor decente, algo que United buscó al firmar a Onana, mientras que el belga es una presencia impresionante en su área criminal y un tapón de disparo capaz.

Según el analista de OPTA, Senne Lammens evitó que 17.4 goles en 2024-25 se marcaran en la Belga League Pro.

Y él está listo para el siguiente paso. Cuando dejó Brujas en 2023, habló sobre estar en su zona de confort y necesitaba un cambio de medio ambiente. Tuvo que esperar su avance en Amberes, pero lo agarró con ambas manos y entró en vigor para la fuerza. Ahora mira una competencia europea superior.

Cuando se le preguntó a fines de julio si estaba listo para dar un paso en medio del interés de United, dijo: «Manchester United es uno de los mejores clubes, sí. Pero nunca se sabe. También puede ser otro club o quién sabe, podría quedarme aquí [grins]. En cualquier caso, trato de mantener mis pies en el piso. Cuando llegan tales equipos, creo que te lo has ganado.

(Imagen: Joris se refiere/Agencia BSR/Getty Images).

«Ciertamente tengo suficiente fe en mí mismo. Creo que lo más importante es que mi futuro equipo, cuando llegan, tiene un plan.

«En el caso ideal, eso significa jugar de inmediato, pero también es posible que tenga que dar un paso en el medio. Mientras haya un plan, no importa si estoy listo para el siguiente paso o no. Todos tienen su propia carrera, su propio camino. Incluso si no doy el paso correcto, llego allí».

El siguiente paso de Lammens podría ser en Old Trafford, registraría el viaje en todo un viaje para un jugador que tuvo dificultades para hacer el avance en Brujas, a pesar de ser muy apreciado por las filas y en un equipo de la Liga de Campeones que se mencionará solo 16.

Incluso anotó desde una esquina en un partido de competencia juvenil contra el Real Madrid cuando era adolescente en 2019. United se conformará con él esas piezas en el otro lado.