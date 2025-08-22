Las últimas noticias más recientes de Manchester United, mientras que Ruben Amorim quiere fortalecer sus opciones entre los palos

Man United quiere firmar a Senne Lammens de Royal Amberes (Imagen: Joris se refiere/Agencia BSR/Getty Images).

Manchester United ha establecido casi £ 200 millones en nuevos jugadores este verano, pero no han mostrado una señal de retraso en la última semana más o menos de la ventana de transferencia. Después de haber invertido mucho en la línea del frente, los Rojos parecen fortalecer sus opciones entre los palos.

Senne Lammens sigue siendo muy conectado con un traslado a Old Trafford después de sus impresionantes versiones para Royal Amberes. El arquero de 23 años se redujo en la máxima temporada belga la temporada pasada y mantuvo siete hojas limpias en 30 actuaciones de Jupiler Pro League.

Mientras tanto, Andre Onana y Altay Bayindir apenas se han cubierto de gloria, porque han tenido problemas para impresionar últimamente. Entonces, con eso, el Manchester Evening News Tiene todo lo que necesita saber sobre Lammens y ha completado una posible transferencia a United.

United abierto para firmar un nuevo guardián

El Manchester Evening News Entiende que United ha excluido la firma de un nuevo arquero este verano, pero no darán la bienvenida a una taza de número uno en Old Trafford el 1 de septiembre en Old Trafford.

Los hombres informaron en enero que los Rojos estaban buscando el mercado para un nuevo tapón de tiro, pero la posición no se consideró una prioridad este verano. Con signos de interrogación sobre Onana y Bayindir, Lammens se ha convertido en un objetivo potencial.

United ‘Lanzar’ Lammens Swoop

Según la Agencia de Noticias de la Asociación de Press, United Lammens intenta firmar desde Amberes. El informe afirma que las conversaciones de Reds Club-to Club se han abierto con el atuendo belga sobre un acuerdo para el guardián, que también atrajo a Inter Milán este verano.

Como parece ahora, todavía está por verse lo que tiene el futuro para Onana y Bayindir. Amorim habló con los periodistas antes de la colisión Unida contra Fulham en la Premier League, y confirmó que el Camerún Internacional está disponible para la selección.

Amorim

Amorim fue interrogado el viernes sobre la situación del portero en Old Trafford. El jefe de United dijo: «Onana está lista para jugar como la semana pasada, por lo que veremos en el juego que se convierte en el portero.

«Fulham siempre es difícil de jugar. Tienen una identidad clara. Están realmente cómodos porque tienen la experiencia, entienden la competencia. Se sentirán cómodos y relajados, por lo que será un gran partido».

United ‘avance’ con las conversaciones de Lammens

Mientras tanto, el atletismo ha informado que United está en conversaciones avanzadas para firmar Lammens. El informe afirma que los Rojos no tenían la intención de firmar a un nuevo guardián a menos que Onana fuera vendida, pero la representación de Bayindir contra los Gunners ha cambiado las cosas.

Se dice que el equipo belga quiere alrededor de € 20 millones (£ 17.3 millones) para Lamdens, y las negociaciones están progresando entre los clubes. El atletismo agrega que United anteriormente hizo una oferta de préstamos para EMI Martínez en la ventana y ha rechazado la oportunidad de firmar a Gianluigi Donnarumma debido a sus demandas de altos salarios.