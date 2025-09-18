Manchester United llevará al Chelsea este fin de semana en la Premier League con los Blues frescos a la parte trasera de su colisión de la Liga de Campeones con los gigantes alemanes Bayern Munich

Cole Palmer tomó un problema contra el Bayern de Múnich (Imagen: Getty Images)

Manchester United vuelve a la acción este fin de semana mientras intenta volver a encarrilar su temporada. El equipo de Ruben Amorim da la bienvenida al Chelsea el domingo a Old Trafford y espera garantizar que sus segunda competencia victorten de la temporada.

Después de no haber asegurado un lugar en Europa para la próxima campaña, United recibió un raro lujo de una preparación semanal en juego.

Esa no es una ventaja que se entregó al Chelsea, que estaba en la campaña de la Liga de Campeones.

El lado de Enzo Maresca tomó el lado alemán Bayern de Múnich el miércoles por la noche. Cayeron en una derrota por 3-1 en Baviera y tomaron una nueva preocupación por su colisión con United.

Esa preocupación gira en torno al delantero STER Cole Palmer, quien parecía haber tomado un problema con su ingle en Alemania. Pero el jefe Maresca cree que su problema no es demasiado grave.

Hablando después de la derrota, el italiano dijo: «Cole, creo que está bien. Le pregunté después del juego, dijo que está bien».

Dos preocupaciones adicionales son Benoit Badiashile y Romeo Lavia. No se espera que la pareja regrese después del descanso internacional.

Maresca dijo recientemente: «Romeo y Benoit, no creo que regresen después del descanso internacional, pero estarán más cerca».

En otro lugar, se espera que el mediocampista Dario Essugo sea excluido para el futuro cercano, después de haber sufrido una lesión en el muslo.

Recientemente se sometió a una operación sobre el tema y ahora está vestida del equipo de la Liga de Campeones del club a favor de Facundo Buonanotte.

Una declaración del club fue: «Las evaluaciones médicas confirmaron que la operación sería la forma requerida de actuar, y Dario ahora comenzará con su recuperación en Cobham, con el apoyo del departamento médico del club».

Cole Palmer parece jugar en la colisión este fin de semana entre Man United y Chelsea (Imagen: Getty Images)

En otros lugares, Chelsea tiene una serie de problemas a largo plazo para lidiar con su viaje a Old Trafford.

Se espera que el defensor Levi Colwill sea excluido durante la mayor parte de la temporada con una grave lesión en la rodilla.

El delantero Liam Delap también parece estar limitado durante unos tres meses hasta el margen después de recoger una lesión en el muslo, por lo que ciertamente no será visible este fin de semana. La última ausencia de Chelsea es el extremo Mykhailo Mudryk, quien permanece suspendido.

Cuando se trata de United, pueden dar la bienvenida a Matheus Cunha, Mason Mount y Diogo Dalot de regreso al redil, mientras que Lisandro Martínez continúa su recuperación. El defensor argentino ha realizado su regreso en las últimas semanas.

Después de la colisión con Man United, Chelsea centrará su atención en una colisión de la tercera ronda de la Copa Carabao con Lincoln City antes de la reunión del siguiente fin de semana con Brighton.

En otros lugares, United tiene un horario mucho menos agitado con solo Brentford para llegar a poco más de una semana.

