¿Seguirá adelante Man City vs Chelsea? La Premier League se pospone por alerta meteorológica

El Manchester City jugará contra el Chelsea en el Etihad Stadium de la Premier League el domingo por la noche, pero la Oficina Meteorológica emitió una advertencia meteorológica.

El Manchester City se enfrentará al Chelsea en el Etihad Stadium el domingo por la noche. (Imagen: Carl Recine/Getty Images)

Se espera que el partido del Manchester City contra el Chelsea se siga adelante tal como están las cosas, a pesar de las condiciones invernales que han azotado Gran Bretaña este fin de semana. El City recibirá a los londinenses en el Etihad Stadium en su objetivo de cerrar la brecha con los mejores jugadores del Arsenal.

El equipo repleto de estrellas de Pep Guardiola cayó al tercer lugar de la Premier League después de la victoria del Aston Villa por 3-1 sobre Nottingham Forest el sábado.

La victoria del Arsenal sobre Bournemouth el mismo día le permitió ampliar su ventaja en la cima de la tabla a seis puntos por delante del Villa, mientras que ahora tiene siete puntos de ventaja sobre el City, que se enfrentará al Chelsea en su partido de este fin de semana.

En el campo, el City estará decidido a volver a la senda del triunfo después de tener que conformarse con un punto en el empate sin goles contra el Sunderland el jueves por la noche, un resultado que lo dejó aún más atrás del Arsenal en la mitad de la carrera por el título.

Sin embargo, existen algunas preocupaciones sobre si el partido se pospondrá este fin de semana debido a las fuertes nevadas y las condiciones de hielo en el Reino Unido. El sábado no se canceló ningún partido de la Premier League, pero sí se aplazaron los de la Liga Nacional.

Ya se han pospuesto varios partidos de la EFL para el domingo, incluidos partidos de la Championship y la League One. La Oficina Meteorológica emitió una advertencia meteorológica amarilla por nieve y hielo en el Gran Manchester para el domingo, lo que podría afectar el partido del City.

El equipo de Pep Guardiola vuelve a estar envuelto en una carrera por el título.

«Muy frío y helado al principio, luego una mañana mayoritariamente seca con mucho sol», dijo la Oficina Meteorológica.

«Esta tarde se esperan aguanieve y chubascos de nieve, que pueden intensificarse en el sur de la región, provocando perturbaciones en los viajes locales. Temperatura máxima 3°C».

