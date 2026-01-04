¿Seguirá adelante el Leeds vs Man United? La Premier League se pospone por alerta meteorológica

El Manchester United viajará a Elland Road el domingo para enfrentarse al Leeds United en la Premier League después de que se cancelaran varios partidos este fin de semana debido a la nieve y las temperaturas bajo cero.

Manchester United juega contra Leeds United el domingo (Imagen: PA)

El viaje del Manchester United a Elland Road para enfrentarse al Leeds se llevará a cabo según lo previsto a pesar de las gélidas condiciones en Gran Bretaña. Los Reds se enfrentan a los Peacocks en la Premier League el domingo a las 12.30 horas, en un partido que podría resultar crucial para ambos equipos.

Sin embargo, este fin de semana se cancelaron varios partidos porque las heladas y la nieve resultaron problemáticas para los equipos de todo el país. El partido de Altrincham contra Morecambe fue cancelado justo antes del inicio del sábado debido a «problemas de seguridad de los árbitros».

Mientras tanto, el partido de Bromley contra Oldham, que debía disputarse el domingo, también se pospuso debido a que el campo se congeló un día antes del inicio. Se produce cuando gran parte de Gran Bretaña enfrenta advertencias climáticas amarillas debido a la nieve y el hielo, con temperaturas que caen por debajo de los 0 grados Celsius en todos los ámbitos.

La mayor parte de la costa este de Inglaterra se ve afectada por las advertencias, mientras que partes de Escocia al norte de Dundee y Greenock también se ven afectadas. Es una historia similar en la costa oeste de Gran Bretaña, donde Manchester también está cubierta por una advertencia amarilla por nieve y hielo.

Sin embargo, sin previo aviso hoy en Leeds, el partido en Elland Road seguirá adelante según lo planeado. Los fanáticos del fútbol que se dirijan al estadio de West Yorkshire pueden esperar máximas de 3 grados centígrados y mínimas de -2 grados mientras brilla el frío sol de invierno.

El Manchester United ocupa un decente sexto lugar en la clasificación de la Premier League y podría subir al cuarto lugar el domingo dependiendo de cómo le vaya al Liverpool en Fulham y el resultado del partido del Manchester City contra el Chelsea.

Bajo la dirección de Rubén Amorim, la temporada 2025/2026 fue mucho más positiva, con los Rojos sumando ocho victorias, seis empates y cinco derrotas a mitad de camino.

Rubén Amorim buscará los tres puntos ante el Leeds United (Imagen: Getty Images)

Pero con Bryan Mbeumo, Amad y Noussair Mazraoui todavía fuera de la Copa Africana de Naciones, y Leeds cambiando el rumbo en el otro extremo de la Premier League, Amorim sabe la tarea que le espera en el partido de este fin de semana.

En su rueda de prensa previa al partido, el estratega portugués dijo: «Tienen mucha velocidad, a veces nos cuesta con el ritmo. Tienen confianza, pero hemos demostrado que podemos ganar cualquier partido en cualquier situación y en cualquier contexto, así que intentaremos hacerlo de nuevo».

«Sabemos que están cambiando el sistema, tienen diferentes jugadores al frente. El último partido rotaron a dos jugadores». [Dominic Calvert-Lewin and Noah Okafor] esos suelen ser los entrantes. Tienen buenos jugadores, un buen entrenador y un gran ambiente, por lo que será un partido difícil».

Daniel Farke tiene varias victorias a su nombre esta temporada (Imagen: Getty Images)

Hablando de la rivalidad entre los dos clubes, añadió: «He oído que es un gran derbi, un gran ambiente, una gran rivalidad, pero cada partido de la Premier League es tan duro que sigue siendo un partido. Sé que significa mucho para los aficionados, pero tenemos que ir allí e intentar ganar».

Mientras tanto, Leeds ocupa actualmente el puesto 16 en la tabla, a solo siete puntos de la zona de descenso. Sin embargo, los Peacocks llegan al partido contra el United invictos en sus últimos seis partidos, gracias a victorias sobre Chelsea y Crystal Palace, así como empates contra Liverpool en casa y fuera, así como empates con Brentford y Sunderland.

Daniel Farke dijo sobre la tarea a principios de esta semana: «Para todos los asociados con el Leeds United es un partido especial. Siempre tenemos una oportunidad y haremos todo lo posible para que los sueños de nuestros seguidores también se hagan realidad».

«Hemos luchado muy duro durante los últimos dos años para volver a estar en el nivel de la Premier League, para poder jugar este tipo de partidos y especialmente este partido. Queremos mostrar nuestra fuerza y ​​habilidades nuevamente y si lo hacemos, tendremos una oportunidad junto con nuestros seguidores».