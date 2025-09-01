Manchester United sigue conectado a los movimientos para Emiliano Martínez y Senne Lammens

Emiliano Martínez está «abierto» para convertirse en miembro de Man United (Imagen: el FA a través de Getty Images)

Manchester United insta a firmar un nuevo portero antes de que la ventana de transferencia se cierre para negocios el lunes a las 7 p.m. Las dudas sobre Andre Onana y Altay Bayindir han llevado a Ruben Amorim a explorar otras opciones.

Durante la ventana, Emiliano Martínez y Senne Lammens se asociaron con movimientos a Old Trafford. Una oferta de préstamo para Martínez fue rechazada previamente antes de que su atención se centrara en Lammens.

Ahora, con menos de 48 horas, la búsqueda de United de un nuevo número uno ha tomado varios giros. El domingo por la mañana se sugirió que Martínez sería prioridad, con condiciones personales que no serían un problema antes de que otros puntos de venta sugirieran que Lammens es el objetivo número uno.

Se considera que ambos jugadores están abiertos a convertirse en miembro del club antes de que se cierre la ventana. Pero con informes contrastantes, ¿a quién irá United? Nuestros escritores comparten su opinión sobre a quién creen que deberían ser prioridad.

Josh Holanda

Realmente no creo que esto esté tan cerca como parece. United necesita un arquero que sea uno de los mejores, alguien que reemplazará inmediatamente a Onana y Bayindir. Martínez es eso.

Todo lo que se ha dicho alrededor de Lammens indica que es un competidor por el lugar número uno. Martínez está listo para tomar la camisa de inmediato.

El portero de Villa es uno de los mejores en la parada de tiro y una presencia en su caja. Con demasiada frecuencia, Ruben Amorim es abandonado por su arquero, y es una sensación que ONUI Emery no ha tenido con Martínez.

Portero de Aston Villa Emiliano Martinez (Imagen: Neville Williams/Aston Villa FC a través de Getty Images)

Su edad es una pequeña preocupación, pero no hay nada que le impida ser el nuevo Edwin van der Sar y mejorar drásticamente las figuras.

Rey Kieran

Creo que United debería firmar a un portero probado de la Premier League hasta la fecha límite del lunes a las 7:00 p.m. Está claro que Bayindir y Onana no son lo suficientemente buenos para los Rojos, lo que significa que el lado de Amorim debe bucear en el mercado para un nuevo No. 1.

Aunque no hay duda de que Senne Lammens es un talento y tiene mucho potencial, creo que Emiliano Martínez sería el candidato más ideal en esta etapa. Con 197 actuaciones de la Premier League en su haber, Martínez se consolidó a sí mismo como un tapón de tiro de alto nivel de élite.

Además, Martínez es un ganador de la Copa Mundial y ha ganado el Trofeo Yashin en los últimos dos años, y creo que es el calibre correcto de portero que tiene que concentrarse en United. Aunque Martínez tiene 33 años el martes, todavía creo que United todavía tiene que firmarlo, porque ahora necesitan un nuevo ‘Keeper.

Matthew Abbott

United no tiene que priorizar ni Emiliano Martínez Martínez ni Senne Lammens y ir por Gianluigi Donnarumma. Este último es solo años mayor que Lammens, con los primeros seis meses su senior.

Donnarumma parece destinado a Manchester City, pero se ha publicado durante semanas y Edersonson permanece en el club con James Trafford entre los palos. United parece un mejor ajuste estilístico para el Italia Internacional; Estos son los requisitos para ser el portero de Pep Guardiola.

Los salarios probablemente serían un problema porque probablemente sean para Martínez, pero poder continuar con Onana compensaría parte de esos gastos. Donnarumma podría ser el portero del United durante la próxima década, justo cuando David de Gea fue, quien también recibió una tarifa considerable del club.

A largo plazo, Martínez firma algunas temporadas antes de que requiera un reemplazo. El juego en Lammens y posiblemente necesitar una alternativa en dos años también puede volverse más caro sin siquiera considerar el impacto en el campo.

