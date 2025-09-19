‘Se siente bien’ -Man City Problem Rodri Lesion -Update antes del Arsenal

Rodri representa una pelea para estar en forma para comenzar tres juegos en una semana, mientras que el Manchester City va al Arsenal en la Premier League.

Rodri pidió escapar durante la victoria de la ciudad contra Napoli

Pep Guardiola hará una llamada tardía para ver si debe grabar a Rodri en el lado de la ciudad de Manchester para enfrentar el Arsenal el domingo después de que pidiera ser reemplazado durante la victoria contra Napoli.

El jugador de 29 años se sintió incómodo durante la sesión de entrenamiento del miércoles, pero dijo que estaba lo suficientemente en forma para comenzar el primer partido de la Liga de Campeones y duró una hora antes de que Nico González lo reemplazara en el Etihad.

Rodri tendrá que demostrar que está en forma lo suficientemente en forma como para comenzar tres juegos en una semana por primera vez desde que lesionó su ligamento cruzado delantero contra el Arsenal hace un año y Guardiola admite que no hay garantía de que el Ballon d’Or ganador tenga la tarea.

«Es una buena pregunta. Todavía no lo sé», dijo Guardiola. «Era tan inteligente [against Napoli]. Sé que el resultado aún no había terminado. 1-0 siempre es difícil, pero no se siente bien.

«Siempre tratamos de hablar. Tratamos de mantener y sentir que no es cómodo y mejor. Vemos día tras día, pero es importante estar listo para los juegos.

«El miércoles, por ejemplo, la sesión de entrenamiento, no se sintió a gusto, no entrenó bien, pero dijo:» No, no, será bueno mañana «y juega extraordinario, como está Rodri, y con él nos sentimos más cómodos en el campo. Pero, por supuesto, después de una lesión difícil y pesada, debes estar alerta y decidiremos el domingo cómo se siente».

Rodri fue un sorprendente titular contra Napoli mientras intentaba regresar a la nitidez total. Sufrió una lesión durante la Copa Mundial del Club en el verano y Guardiola admite que aún no tiene que recuperar plena confianza en su rodilla.

«Tiene su propia confianza en sí mismo. Así que, tan alto. Los jugadores más grandes que he entrenado en mi carrera de gestión, incluso como jugador de fútbol, ​​lo que veo está aquí (puntos a la cabeza)», dijo Guardiola.

«Y aquí [mentality] Son increíbles, tan autónomos en sí mismos y Rodri lo es. Pero la rodilla es completamente diferente de lo que piensas. Y la rodilla necesita este proceso. No importa cuánto esté pacientemente con eso, y estamos pacientemente con él, volverá.

«Porque está en el medio y sabe exactamente lo que sucederá, lo que tiene que hacer. Está en un nivel diferente. Él es importante para él. Trate de no hacer lo que sucedió en los Estados Unidos, como si fuera herido nuevamente y fue herido nuevamente y fue herido nuevamente.

«Eso será más difícil para todos y para él volver a su mejor momento».

