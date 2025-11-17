Se revela el cronograma de la lesión de Benjamin Sesko mientras se analiza la fecha de regreso del Man United

Benjamin Sesko lesionó al Manchester United durante el empate ante el Tottenham Hotspur antes del parón internacional

Benjamin Sesko sufrió una lesión en el Manchester United antes del parón internacional (Imagen: (Catherine Ivill – AMA/Getty Images))

Ha surgido una actualización sobre la lesión de Benjamin Sesko después de que el delantero asustara al Manchester United a principios de este mes.

El internacional esloveno sufrió una lesión en la rodilla durante el empate 2-2 del United ante el Tottenham Hotspur antes del parón internacional. Sesko no fue sustituido hasta el minuto 59, pero el delantero no pudo terminar el partido debido a una lesión.

Inicialmente se temía que Sesko estuviera al margen durante un período de tiempo significativo, aunque desde entonces se ha sugerido que la lesión no era tan grave como se temía inicialmente.

Ahora ha surgido una nueva actualización sobre la lesión de Sesko, incluida una posible fecha de regreso.

Sky Sports ha informado que se espera que Sesko esté de baja «como máximo» un mes debido a la lesión que sufrió ante el Tottenham.

El delantero no jugó con Eslovenia durante el parón internacional y no se espera que regrese con el United cuando se enfrente al Everton en el Monday Night Football el 24 de noviembre.

Se dice que Sesko evitó una lesión grave y podría regresar al equipo del United en unas pocas semanas.

Si el plazo de recuperación de un mes desde el momento de la lesión es correcto, podría estar involucrado en el partido contra los Wolves el 8 de diciembre.

En este período, Sesko se perdería los partidos de la Premier League del United contra Everton, Crystal Palace y West Ham. Si Sesko tampoco regresa a tiempo para enfrentar a los Wolves, también podría correr el peligro de perderse el partido en casa contra el Bournemouth el 15 de diciembre.

